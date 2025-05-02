Με πλούσια ναυτική παράδοση και έντονο κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, η Ύδρα, το πανέμορφο νησί του Αργοσαρωνικού, προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, καθώς επίσης και γνωστές προσωπικότητες. Σήμερα, Παρασκευή 2 Μαΐου στις 14.45, η αρχόντισσα του Αργοσαρωνικού γίνεται στούντιο για το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή.

Δείτε το trailer:

Κοσμοπολίτισσα αρχόντισσα η Ύδρα αποκαλύπτει συναρπαστικές ιστορίες προσωπικοτήτων διεθνούς φήμης, από τον Τζον Λένον και τον Μικ Τζάγκερ μέχρι τον Λέοναρντ Κοέν και τη Σοφία Λόρεν. Σχεδόν όλοι τους τιμούσαν τη νυχτερινή ζωή και την ξακουστή «Λαγουδέρα» της.

Με το πλωτό του Λιμενικού συμμετέχουμε σε περιπολία των ανδρών και γυναικών του και μιλάμε για την ιδιαιτερότητα της επιτήρησης σε ένα νησί όπου δεν κινούνται οχήματα και έχει στενό λιμένα.

Η Ύδρα του Παναγιώτη Τέτση ξετυλίγεται μέσα από τα λόγια και τα έργα του. Φέτος συμπληρώνονται εκατό χρόνια από τη γέννησή του. Η Ναυτική Ιστορία του νησιού ζωντανεύει μέσα από τα εκθέματα στο Αρχείο και Μουσείο ‘Ύδρας, που λειτουργεί ως πολυπολιτιστικός χώρος.

Η Υδραία διακεκριμένη σχεδιάστρια κοσμημάτων Έλενα Βότση, συνέδεσε το όνομά της με το ολυμπιακό μετάλλιο του 2004. Με τη δουλειά της ταξιδεύει την Ελλάδα διεθνώς.

Οι μικρές ιστορίες του συγγραφέα παιδικών βιβλίων Χρήστου Δασκαλάκη είναι κρυμμένες μέσα στις αιχμηρές πέτρες των τοίχων του νησιού του. Μας μιλά για το φως στα παραμύθια του και τις ευχές που γίνονται πραγματικότητα.

Το ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ύδρας μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής. Οι παίκτες το αγαπούν και το φροντίζουν γιατί φιλοξενεί τα όνειρά τους και όπως λένε όλα είναι πιο ωραία όταν έχεις μια μπάλα στα πόδια.

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή

Καθημερινά στις 14.45, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

