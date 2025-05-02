Big Brother: Η παίκτρια που πήρε βαριά την υποψηφιότητα, τα λεφτά, τα ψώνια, η ένταση και ο... βρωμοπόδαρος

Κι ενώ πια οι παίκτες βαδίζουν ολοταχώς στο να συμπήρώσουν την πρώτη τους εβδομάδα παραμονής μέσα στο σπίτι του Big Brother ήρθε μια ώρα δύσκολη.... Η ώρα της ανακοίνωσης της πρώτης υποψήφιας για αποχώρηση που βγήκε από τους τρεις παίκτες που ήταν τις πρώτες μέρες κρυμμένοι στο μυστικό δωμάτιο και είχαν αυτή την αποστολή. Αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό σε λίγο.

Γιατί πρώτα θα μιλήσουμε για το λεφτόδεντρο και την προσπάθεια όλων να συγκεντρώσουν χρήματα για τα ψώνια της εβδομάδας. Τα επιπλέον ψώνια από αυτά που έτσι κι αλλιώς παρέχει το παιχνίδι στην αποθήκη τροφίμων για τους 16 συμμετέχοντες που πλέον βρίσκονται και όλοι μαζί στον ίδιο χώρο. Και το προσπάθησαν πολύ. Με την Μαρικέλλυ να αποδεικνύεται για άλλη μια φορά, drama queen....

16 στόματα και με διαφορετικές διατροφικές προτιμήσεις, δεν είναι μια εύκολη εξίσωση. 10 Ευρώ για κάθε φύλλο που έπιαναν πριν πέσει στο έδαφος. 160 Ευρώ κατάφεραν να συγκεντρώσουν... Δηλαδή ένα φύλλο ο καθένας. Και ήρθε η ώρα να αποφασίσουν τι θα ψωνίσουν με τη Ζωή Ασουμανάκη να αναλαμβάνει ως αρχηγός να φτιάξει τον πίνακα και την Θεοφανία (Φένια) να εκνευρίζεται που επέλεξαν μαρμελάδα φράουλα ενώ η ίδια ήθελε πορτοκάλι και να φεύγει από το σαλόνι... (spoiler alert της την πήραν και την πορτοκάλι για να μην έχουν γκρίνια).

Nancy Tawby και Χριστίνα Παπαδέλλη έρχονται αρκετά κοντά -δεν το βλέπουμε να κρατάει αυτό- με τη Χριστίνα να αποκαλύπτει άγνωστες στιγμές της ζωής της,, τον λόγο που δεν βαφτίστηκε ενώ το ήθελε και τα γεγονότα που την έκαναν να χάσει την πίστη της (τον θάνατο του πατέρα της και του αδερφού της).

Παράλληλα και η Στυλιάνα Αβερκίου έδειξε σιγά σιγά να ανοίγεται αποκαλύπτοντας πως πριν μπει στο παιχνίδι έριξε έναν καυγά με τον αρραβωνιαστικό της και Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιω΄του και γι' αυτό θέλησε να αφήσει το δαχτυλίδι του αρραβώνα της στο σπίτι για να τον πικάρει... γιατί την είχε νευριάσει.... Και τα βρήκαν στην διαδρομή για το αεροδρόμιο και της το εμφάνισε εκείνος από την τσέπη του....

Λίγη ώρα αργότερα η συνήθης ύποπτη για "επεισόδια" Nancy Tawby δεν δίστασε να την πει ανοιχτά στον Χρήστο Ντεντόπουλο μέσα στο σαλόνι για το αν βρωμάνε ή όχι τα πόδια του με αρκετούς παίκτες να κάνoυν test drive μυρωδιάς και τον ΄΄ιδιον να μην δέχεται την παρατήρηση με τίποτα.

Και ήρθε η ώρα της αποκάλυψης του κρυφού ρόλου των τριών παικτών του δωματίου και η ανακοίνωση της υποψήφιας που έβγαλαν εκείνοι πριν ενσωματωθούν στο σπίτι με τους υπόλοιπους. Και το λες και λίγο άβολο αυτό για εκείνους,.... που προσπάθησαν να απολογηθούν ο καθένας με τον τρ΄΄οπο του.

Και απολογήθηκαν ακόμα περισσότερο στην αποκάλυψη του ποια ψήφισαν για πρώτη υποψήφια που ήταν η Nancy Tawby... που δεν το πήρε καθόλου μα καθόλου καλά.

Για την ακρίβεια το πήρε πολύ άσχημα ανακοινώνοντας πως αυτό ήταν για εκείνη και θέλει να αποχωρήσει.... Θα το κάνει; Ειλικρινά δεν νομίζουμε αλλά θα το ανακαλύψουμε αύριο...

