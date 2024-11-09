Σακίρα: Επιστρέφει ως Gazelle στο "Zootopia 2"

Η τρεις φορές βραβευμένη με Grammy Κολομβιανή σταρ Σακίρα (Shakira), επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη και δανείζει τη φωνή της στην Gazelle στο πολυαναμενόμενο "Zootopia 2" (ή «Ζωούπολη» στα ελληνικά) της Disney.

Η είδηση ανακοινώθηκε στο D23 της Βραζιλίας.

«Είμαι εδώ για να σας ανακοινώσω σπουδαία νέα. Είστε έτοιμοι; Η Gazelle επιστρέφει στο «Zootopia 2». Ακριβώς. Η Gazelle επανέρχεται με νέα εμφάνιση, νέο τραγούδι και φυσικά, νέες χορευτικές κινήσεις. Περιμένετε να δείτε τι έχει ετοιμάσει μαζί με τους τίγρεις χορευτές της. Ξέρω ότι θα το λατρέψετε. Αυτά είναι όλα όσα μπορώ να μοιραστώ προς το παρόν μαζί σας και ανυπομονώ να σας δω όλους στην περιοδεία μου του χρόνου και στον κινηματογράφο τον ερχόμενο Νοέμβριο» δήλωσε σε βίντεο η Σακίρα που έχει κερδίσει επίσης 14 βραβεία Latin Grammy.

Just announced at #D23Brasil: Shakira is back as Gazelle in Disney’s #Zootopia2, arriving in theaters November 2025! pic.twitter.com/ZA5giBmbkF — Disney Animation (@DisneyAnimation) November 8, 2024

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφουν οι Μπάιρον Χάουαρντ (Byron Howard) και Τζάρεντ Μπους (Jared Bush).

Το σίκουελ ακολουθεί την Τζούντι Χοπς να συνεργάζεται με μία παμπόνηρη αλεπού που ακούει στο όνομα Νικ Γουάιλντ σε μία άκρως επικίνδυνη και περίπλοκη υπόθεση.

Η πρώτη ταινία του 2016 η οποία κατέγραψε έσοδα που ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων.

Το «Zootopia 2» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 26 Νοεμβρίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

