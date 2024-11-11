Το ντοκιμαντέρ «Super/Man: The Christopher Reeve Story», το οποίο καταγράφει τη συγκλονιστική ζωή και το έργο του θρυλικού ηθοποιού που ταυτίστηκε με το ρόλο του Σούπερμαν, Κρίστοφερ Ριβ, σάρωσε στην 9η τελετή απονομής των ετήσιων βραβείων ντοκιμαντέρ Critics Choice, που διοργανώθηκε στο Edison Ballroom της Νέας Υόρκης.

Η ταινία απέσπασε έξι βραβεία μεταξύ άλλων σκηνοθεσίας και μοντάζ, ενώ μοιράστηκε τη νίκη της στη κατηγορία «Καλύτερο Ντοκιμαντέρ» με το «Will & Harper» του Netflix.

Το Super/Man έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάντανς και συγκίνησε κοινό και κριτικούς. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Ίαν Μπονότε και Πίτερ Ετεντγκούι και αφηγείται την πολυδιάστατη ζωή του ηθοποιού, η οποία μέσα «σε μια στιγμή» άλλαξε. Υπήρξε ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες και υπέρμαχος της έρευνας για την κάκωση του νωτιαίου μυελού, ιδρύοντας το Ίδρυμα Christopher & Dana Reeve. Πέθανε το 2004 από καρδιακή ανεπάρκεια.

«Η αποψινή βραδιά επιφύλασσε υπέροχες εκπλήξεις, καθώς γιορτάσαμε μια φανταστική σειρά ντοκιμαντέρ και τους αξιόλογους ανθρώπους τις ιστορίες των οποίων αφηγήθηκαν. Η 9η τελετή απονομής των βραβείων μας ήταν σίγουρα τα πιο εμπνευσμένη μέχρι στιγμής» δήλωσε ο Κρίστοφερ Κάμπελ, αντιπρόεδρος των Critics Choice.

Ακολούθησαν με δύο βραβεία, το «Simone Biles Rising» του Netflix που ξετυλίγει την ιστορία της κορυφαίας αθλήτριας της ενόργανης γυμναστικής Σιμόν Μπάιλς, το «Sugarcane» του National Geographic που εστιάζει στην ανεξέλεγκτη κακοποίηση που παρατηρείται στα «Ινδιάνικα Οικοτροφεία» ή οικοτροφεία των «Πρώτων Εθνών» και το «The Last of the Sea Women» του Apple TV+., με πρωταγωνίστριες γυναίκες δύτριες από το νησί Jeju της Νότιας Κορέας.

Η υποψήφια για Όσκαρ δημιουργός ντοκιμαντέρ, Ρόρι Κένεντι, έλαβε το κορυφαίο βραβείο Pennebaker που φέρει το όνομα του αείμνηστου σκηνοθέτη Ντ. Α. Πενεμπέικερ, από τα χέρια της συζύγου του, Κρις Χέγεδος.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο ηθοποιός Έριχ Μπέργκεν και, μεταξύ άλλων, στο κόκκινο χαλί βρέθηκαν οι Τσέλσι Κλίντον, Ρον Χάουαρντ, Τζέρι Σάινφελντ και Μπρίτζετ Μοϊνάχαν, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: skai.gr

