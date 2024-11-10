Ο Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) ενισχύει το καστ της νέας του ταινίας με δύο διάσημα ονόματα του Χόλιγουντ, την Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) και τη Ζεντάγια (Zendaya), σύμφωνα με το Deadline.

Οι δύο πρωταγωνίστριες θα προστεθούν στο καστ που περιλαμβάνει τον Ματ Ντέιμον (Matt Damon) και τον Τομ Χόλαντ (Tom Holland). Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2025, με την πλοκή να παραμένει προς το παρόν άγνωστη.

EXCLUSIVE: Christopher Nolan isn’t done adding some serious star power to his next film at Universal. Sources tell Deadline that Anne Hathaway and Zendaya are set to star in his next event film.



They would join previously announced cast members Matt Damon and Tom Holland.



Η ταινία σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία της Ζεντάγια με τον Νόλαν, ενώ για τη Χάθαγουεϊ είναι η τρίτη, μετά το «The Dark Knight Rises» και το «Interstellar». Η Χάθαγουεϊ έχει διαγράψει φέτος μία εντυπωσιακή πορεία καθώς πρωταγωνίστησε στο θρίλερ «Mother's Instinct» μαζί με την Τζέσικα Τσάστεϊν (Jessica Chastain) και στη ρομαντική ταινία «Τhe Idea of You». Τον Μάιο του 2025 θα κάνει πρεμιέρα η νέα της ταινία με τίτλο «Flowervale Station», από την Warner Bros.

Η Ζεντάγια από την πλευρά της έκλεψε τις εντυπώσεις με το «Dune: Part Two» το οποίο συγκέντρωσε περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και ακολούθησε η δραματική ταινία «Challengers».

Η πρεμιέρα της επερχόμενης ταινίας του Νόλαν έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιουλίου 2026, κάτι σαν παράδοση που ακολουθεί ο σκηνοθέτης, να κυκλοφορεί τα έργα του μέσα στο καλοκαίρι

