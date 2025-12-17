Το πρώτο τρέιλερ για το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ “Melania" κυκλοφόρησε σήμερα στις ΗΠΑ.

Η ταινία αφηγείται τη ζωή της Μελάνια Τραμπ, κατά τη διάρκεια των 20 ημερών που προηγούνται της ορκωμοσίας του συζύγου της, Ντόναλντ, ως 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, το 2025.

Το τρέιλερ ξεκινά με την Πρώτη Κυρία να ετοιμάζεται να εισέλθει στη Ροτόντα του Καπιτωλίου των ΗΠΑ για την ορκωμοσία.

Ντυμένη με το μπλε σκούρο σύνολό της, η Μελάνια γυρίζει προς την κάμερα καθώς αυτή περνάει πανοραμικά μπροστά από το πρόσωπό της και λέει «Ξεκινάμε πάλι».

WORLD EXCLUSIVE: The “MELANIA, THE FILM” trailer is here — revealing the First Lady like never before. pic.twitter.com/ZO1QQSSV3b — FOX & Friends (@foxandfriends) December 17, 2025

Στυ συνέχεια, τα πλάνα εναλλάσσονται μεταξύ του Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, του Πύργου Τραμπ στο κέντρο του Μανχάταν και των κεντρικών γραφείων της ομάδας μετάβασης στην Ουάσινγκτον, δίνοντας μια γεύση από την κατασκευή του στράπλες φορέματος της Μελάνια για την ορκωμοσία και τη φωτογράφιση που δημιούργησε το εντυπωσιακό ασπρόμαυρο επίσημο πορτρέτο της.

Σε κάποιο σημείο, η Μελάνια ακούει τον σύζυγό της να κάνει πρόβα για μια ομιλία. «Η πιο περήφανη κληρονομιά μου θα είναι αυτή του ειρηνοποιού», λέει ο εκλεγμένος πρόεδρος.

«Ειρηνοποιός και ενοποιητής», παρεμβαίνει η Πρώτη Κυρία.

Στο τελευταίο πλάνο του τρέιλερ είναι μια τηλεφωνική κλήση μεταξύ των Τραμπ, στην οποία η Μελάνια χαιρετά τον σύζυγό της λέγοντας: «Γεια σας, κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια».

«Το παρακολούθησες;» ακούγεται να ρωτάει ο Ντόναλντ Τραμπ στην άλλη άκρη της γραμμής. Η Μελάνια απαντά: «Δεν το είδα. Ναι, θα το δω στις ειδήσεις».

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, το φιλμ «υπόσχεται μια αποκλειστική θέαση μέσα από τα μάτια της Μελάνια καθώς οργανώνει τα σχέδια της ορκωμοσίας, διαχειρίζεται τις δυσκολίες της μετάβασης στον Λευκό Οίκο και επανέρχεται στη δημόσια ζωή με την οικογένειά της».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου 2026 και σε επιλεγμένες αίθουσες παγκοσμίως

Πηγή: skai.gr

