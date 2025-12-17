Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 21.00, ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος του «The Floor», του πιο φανταστικού και... υψηλών ταχυτήτων τηλεπαιχνιδιού γνώσεων του ΣΚΑΪ! Και μπορεί να ξεκίνησε με 100 παίκτες, αλλά μόνο 10 επιβίωσαν. 10 δεξιοτέχνες της γνώσης και της στρατηγικής, από τους οποίους ένας ή μία θα κατακτήσει το «The Floor» και θα κερδίσει το έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ!

Δείτε το trailer:

Στο νέο επεισόδιο, τα μεγάλα φαβορί αναμετριούνται με όσους δεν έχουν μιλήσει ακόμα... Την αρχή κάνει ο Νίκος Α., ο τελευταίος νικητής του Ημιτελικού, ο οποίος έχει να επιλέξει για αναμέτρηση μόνο τον απόλυτο κυρίαρχο του «The Floor», τον Βασίλη. Παρόλα αυτά, φοβάται να τα βάλει μαζί του και αφήνει την τυχαία επιλογή να κάνει... παιχνίδι.

Ακολουθεί μια σειρά δυναμικών αναμετρήσεων σε ενδιαφέροντα πεδία γνώσεων, μέχρι να φθάσουμε στους τρεις καλύτερους παίκτες, με 81, 14 και 5 τετράγωνα στην κατοχή τους. Δύο από αυτούς θα περάσουν στον τελικό και θα μονομαχήσουν σε δύο κατηγορίες – αυτές που έχουν στη διάθεσή τους. Αν όμως έρθουν ισοπαλία, θα πρέπει να αναμετρηθούν σε ακόμη μία, η οποία θα είναι ουδέτερη.

Ποια θα είναι η έκβαση αυτής της συγκλονιστικής μάχης; Ποιος παίκτης θα ανακηρυχθεί ο μεγάλος νικητής του πρώτου κύκλου του «The Floor» Ελλάδας, κερδίζοντας το έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ;

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

«The Floor»

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

#TheFloorGR

#SkaitvGR

Πηγή: skai.gr

