Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Το λες και δεύτερο ταξίδι του μέλιτος, αν όχι και πρώτο, καθώς το ζευγάρι που παντρεύτηκε πέρυσι τον Σεπτέμβριο στο όμορφο νησί της Πάρου -για την ακρίβεια στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Δέτη- αμέσως μετά τον γάμο τους έφυγαν μεν για λίγες μέρες χωρίς να αποκαλύψουν που βρίσκονται αλλά όχι εκτός Ελλάδος.

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και των δύο δεν τους επέτρεπαν να λείψουν για μεγάλο διάστημα εκείνη την εποχή από την Ελλάδα. Έτσι το πιο ονειρικό ταξίδι στην μαγευτική Καππαδοκία, το ανέβαλαν για αργότερα. Δεν τους πείραζε, τα ταξίδια άλλωστε είναι η μεγάλη αγάπη και των δυο τους. Σε ταξίδι μάλιστα έκανε και ο Stan Αντιπαριώτης και την πρόταση γάμου στην εδώ και 4 χρόνια δικηγόρο σύντροφό του και νυν γυναίκα του, Βέρα Σωτηροπούλου.

Πηγή: Instagram

Το είχε αποκαλύψει ο ίδιος σε συνέντευξη που έδωσε τον περασμένο Νοέμβριο στον Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Δεν έγινε στην Ελλάδα, το έκανα πολύ ρομαντικά, υπήρχε πολλή συγκίνηση. Έπεσα στα γόνατα, εννοείται, άξιζε. Δεν μου αρέσει η Βέρα να εκτίθεται στον κόσμο, γιατί κάνει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχω επιλέξει εγώ να κάνω.

Προσπαθώ όσο μπορώ να την προστατεύω και να την έχω ένα βήμα, λίγο μακριά από αυτό» είχε πει ενώ μιλούσε για πρώτη φορά και για την απόφασή του να κάνει το επόμενο αυτό βήμα του γάμου με τη σχέση του: «Το πήρα απόφαση γιατί ήμουν ευτυχισμένος και ήθελα η συνεχιστεί η ευτυχία μου στο επόμενο στάδιο. Όταν είναι κάτι αληθινό και βγαίνει μέσα από την καρδιά σου, αν ακολουθείς την καρδιά σου λογικά εκεί θα σε πάει».

Πηγή: Instagram

Οι εικόνες που δημοσίευσαν και οι δύο στα Social Media τους πραγματικά μαγικές. Έχοντας βρεθεί και οι ίδιοι στην απίθανη αυτή περιοχή της Τουρκίας, με την απόκοσμη ομορφιά, καταλάβαμε πλήρως τα συναισθήματά τους. Το ζευγάρι, παρακολούθησε performance παραδοσιακής μουσικής, σηκώθηκε αξημέρωτα για να δει την ανατολή του ηλίου πετώντας με αερόστατο, χαλάρωσε σε υφαντά χαλιά απολαμβάνοντας τη μαγευτική θέα και σίγουρα πέρασε αξέχαστα.

Προηγούμενο Επόμενο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.