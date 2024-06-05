Ο Frontman των Onirama, Θοδωρής Μαραντίνης βρέθηκε χθες καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» και η συζήτηση των δυο τους ξεκίνησε με άφθονα κομπλιμέντα και πειράγματα.

«Αν μου άρεσαν οι άνδρες, αν ήμουν gay θα ήθελα πολύ να έχουμε δεσμό μαζί» είπε αρχικά ο Αρναούτογλου, με τον Μαραντίνη να μην αφήνει το πείραγμα να πέσει κάτω ανταπαντώντας: «Θα περνούσες πολύ καλά. Κατ’ αρχάς κοιμάμαι πολύ ήσυχα, δεν ροχαλίζω εκτός και αν είμαι πολύ κουρασμένος. Δεν πιάνω πολύ χώρο στο κρεβάτι -είμαι στη γωνία. Κάπου κάπου μαγειρεύω. Ας πούμε ένα πιάτο φασολάκια θα στο έφτιαχνα».

Ακολούθησε ο επικός διάλογος με τον Γρηγόρη να τον «απορρίπτει»: «Δεν τρώω φασολάκια, αλλά δεν κάνεις όσα κάνω εγώ» και τον Μαραντίνη να τον ρωτάει χαριτολογώντας «Τι ψάχνεις σε έναν άνδρα, Γρηγόρη;»

Για να επιστρέψει την ερώτηση ο παρουσιαστής σε εκείνον και τον Θοδωρή να απαντάει: «Καλή συνεννόηση και επικοινωνία. Στη φάση και την ηλικία που είμαι είναι το άλφα και το ωμέγα για μια καλή σχέση».

Αλήθεια θα γνώριζε μια νέα σχέση στα παιδιά του;

«Έχω χωρίσει εδώ και πέντε χρόνια. Για να φτάσει κάτι στα παιδιά μου θα πρέπει να είναι κάτι που θεωρώ πλέον ότι είναι πολύ σοβαρό και αξίζει να φτάσει» διεκρίνισε ο Θοδωρής Μαραντίνης και συνέχισε: «Επίσης αν το συνδυάσεις και λίγο με τη δουλειά που κάνουμε όταν εμφανίζεις κάτι πάλι πρέπει να έχει να είσαι λίγο σίγουρος γι' αυτό και να 'θελες να φτάσει προς τα έξω.

Αυτό θα γίνει όταν έρθει η ώρα και για μένα γιατί δεν ξέρω αν έχει έρθει ακόμα, με τη λογική του ότι προσπαθώ να τακτοποιήσω διάφορες άλλες πτυχές της ζωής μου και ίσως λίγο εσκεμμένα και συνειδητά αυτό το 'χω αφήσει λίγο εκτός. Έχουν ανοίξει αρκετές εκκρεμότητες στη δουλειά πιο πριν στην υγεία η ξέρεις δεν έχω μυαλό».

Εξάλλου όπως αποκάλυψε όσον αφορά το διαζύγιό του από τη Σίσσυ Χρηστίδου υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες ακόμα:

«Έχω πολλές εκκρεμότητες ακόμα με το διαζύγιό μου και είναι πολύ περίεργο κλίμα οπότε και αυτό οφείλει να τακτοποιηθεί κάποια στιγμή, ελπίζω και εύχομαι. Έχω τα παιδιά μου πολλές μέρες οπότε τρέχω προσπαθώ, μεγαλώνουν, εφηβεία. Δεν έχουμε συνεπιμέλεια νομικά, αλλά πρακτικά.

Έχω τρεισήμισι μέρες τα παιδιά, τρία βράδια. Μισά Χριστούγεννα μισό Πάσχα σχεδόν μισό καλοκαίρι, τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά. Δεν μπορεί να είναι εντελώς ανώδυνος ο χωρισμός για τα παιδιά, υπάρχει πάντα ένα μικρό παράπονο».

Ενώ στο κλείσιμο έπεσε πολύ γέλιο καθώς οι δυο τους αναφέρθηκαν στις δημοφιλέστερες αναζητήσεις που γίνονται στην Google για εκείνον με τον Θοδωρή Μαραντίνη να λέει:

«Κάποια στιγμή γκούγκλαρα το όνομά μου και βλέπω ότι το πρώτο αποτέλεσμα που έβγαζε είναι το διαζύγιό μου και το δεύτερο το ύψος μου, πόσο ύψος έχω. Και λέω: ρε παιδί μου, τι καήλα έχουν με το ύψος μου.

Το ύψος μου δεν με νοιάζει και δεν με απασχόλησε ποτέ. Έπαιζα και μπάσκετ -θρασύτατος (γελάει). Ακόμα και σε μηνύματα όμως αν δεις, όταν θέλουν να γράψουν κάτι αρνητικό για μένα, γράφουν: Α τον κοντό. Εν τω μεταξύ, όταν σε λένε κοντό, πρέπει να υποστηρίξεις τον μύθο»

Και τελικά αποδέχτηκε την πρόταση του Γρηγόρη Αρναούτογλου να μετρηθούν On camera. Το ύψος του Θοδωρή Μαραντίνη είναι 1.77 (για όσους ενδιαφέρονται να το googlάρουν) και το ύψος του Γρηγόρη Αρανούτογλου είναι 1,80.

