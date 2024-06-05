Ταινία εμπνευσμένη από Ελλάδα σε παραγωγή Γιάννη Αντετοκούνμπο

Το Studio Galazio και ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Αντρέ Μαρκς (Christopher André Marks) ανακοίνωσαν τη δημιουργία μιας νέας εταιρίας παραγωγής που θα παρουσιάζει στο παγκόσμιο κοινό πρότζεκτ εμπνευσμένα από ελληνικά θέματα.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα ρίξουμε επιπλέον φως και θα ενταχθούμε στο κύμα δυναμικής που έχει δημιουργήσει ο ελληνικός κινηματογράφος διεθνώς, όχι μόνο ως μια υψηλής αξίας τοποθεσία γυρισμάτων για εγχώριες και ξένες παραγωγές, αλλά και ως ένα γόνιμο έδαφος για πρωτότυπες ιστορίες που ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορά του» δήλωσε ο παραγωγός και σκηνοθέτης.

Το ντεμπούτο της νέας εταιρείας θα είναι μία κωμωδία ληστείας τύπου «Ocean's Eleven» που θα διαδραματίζεται στην Ελλάδα, με τον δύο φορές MVP του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο, να παίρνει μέρος στην παραγωγή.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής, καθώς και το καστ κρατούνται μυστικά, τα γυρίσματα αναμένονται να ξεκινήσουν φέτος.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία της άτιτλης προς το παρόν ταινίας θα αναλάβει ο Μαρκς μαζί με μια ομάδα βετεράνων παραγωγών, όπως οι Σάνι Χίντον (Shani Hinton), Ραφαέλ Μπενολιέλ (Raphaël Benoliel), Άνταμ Μπ. Στερν (Adam B. Stern) και Έρικα Άρονσον (Erika Aronson).

Επίσης, στα νέα σχέδια του Studio Galazio είναι μια δραματική σειρά και μια άτιτλη βιογραφική ταινία για μια σημαίνουσα ελληνική προσωπικότητα, όλες με ταλέντα υψηλού προφίλ, σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.