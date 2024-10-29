Η Τζένιφερ Άνιστον απέτισε έναν συγκινητικό φόρο τιμής στη μνήμη του Μάθιου Πέρι ένα χρόνο μετά τον θάνατό του. Σε ανάρτησή της στο Ιnstagram μοιράστηκε ευχάριστες στιγμές από την σειρά που τους καθιέρωσε, τα «Φιλαράκια».

Στην πρώτη εικόνα απεικονίζονται οι δυο τους σε ασπρόμαυρο φόντο όταν πρωταγωνιστούσαν στα πρώτα επεισόδια, την δεκαετία του ΄90. Οι επόμενες περιλαμβάνουν σκηνές από τα παρασκήνια, ενώ το τελευταίο στιγμιότυπο δείχνει τον αείμνηστο ηθοποιό να χαμογελά.

Την ανάρτηση συνόδευσε με τη λεζάντα «ένας χρόνος», ενώ πρόσθεσε, ετικέτα στο ίδρυμα Matthew Perry, το οποίο δημιούργησε η οικογένεια του ηθοποιού προς τιμήν του για να στηρίξει όλους εκείνους που παλεύουν με εθισμούς. Μέχρι στιγμής η ανάρτηση έχει ξεπεράσει τα 5.000.000 likes. Δύο μήνες μετά τον θάνατό του η Άνιστον αποκάλυψε στο «Variety» ότι η τελευταία φορά που μίλησαν, ήταν το πρωί της ημέρας που πέθανε.

«Ήταν χαρούμενος. Ήταν υγιής. Είχε κόψει το κάπνισμα. Είχε αρχίσει να μπαίνει σε φόρμα. Ήταν ευτυχισμένος και αυτό είναι το μόνο που ξέρω. Του έστελνα κυριολεκτικά αστεία μηνύματα εκείνο το πρωί. Δεν πονούσε. Δεν πάλευε. Ήταν ευτυχισμένος. Θέλω οι άνθρωποι να ξέρουν ότι ήταν πραγματικά υγιής. Δούλεψε τόσο σκληρά. Πραγματικά αντιμετώπισε μια δύσκολη κατάσταση», είχε αναφέρει η σταρ.

Σύμφωνα με το NY Post, ο διάσημος ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη συνοικία Pacific Palisades του Λος Άντζελες, έπειτα από υπερβολική δόση κεταμίνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

