Survivor «Κακή μέρα να είσαι Νίνο, συγγνώμη από την ομάδα μου»

Πολύ στραβά κύλησε η μέρα για τον αρχηγό των Κιτρίνων στο τελευταίο επεισόδιο του Survivor. Ο Νίνο δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του με κανέναν τρόπο.



Αρχικά, στον πρώτο αγώνα ο παίκτης αφού μπήκε στην πίστα και περιστράφηκε γύρω από τον τροχό με τη συμπαίκτριά του, φάνηκε να ζαλίζεται πάρα πολύ, σε βαθμό που μετά βίας στεκόταν όρθιος.



Υπό αυτές τις συνθήκες ήταν ξεκάθαρο ότι δύσκολα θα έφερνε πόντο. Αμέσως μετά ανέφερε ότι γνώριζε από πριν ότι θα δυσκολευτεί στο συγκεκριμένο αγώνισμα λόγω του ότι ζαλίζεται πολύ. Παρόλα αυτά δεν του άρεσε καθόλου ότι κάποιοι συμπαίκτες του προσπάθησαν να τον "διορθώσουν" σε αυτά που έκανε λάθος.





Για καλή του τύχη η ομάδα του μπόρεσε να πάρει τη νίκη σε αυτό το αγώνισμα, δεν συνέβη όμως το ίδιο και στο επόμενο που ακολούθησε, με έπαθλο παϊδάκια. Και σε αυτόν τον αγώνα ο Νίνο δεν μπόρεσε να βοηθήσει με κάποιον πόντο. Μετά το τέλος του ο παίκτης ανέφερε «Κακή μέρα να είσαι Νίνο», και ζήτησε συγγνώμη για την απόδοσή του.

