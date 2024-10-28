Αριδαία: Σκυλάκος κοιμάται ενώ κάνουν παρέλαση δίπλα του

Λογαριασμός
«Θεούλης» σκυλάκος στην Αριδαία, δεν χαλάει τη σιέστα του ακόμη κι όταν παρελαύνουν δίπλα του

Το χαριτωμένο περιστατικό με τον σκυλάκο που κοιμάται, κυριολεκτικά μέσα στην παρέλαση, καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στο Tik Tok

Δεν καταλάβαινε ούτε από παρέλαση, ούτε από παραγγέλματα γλυκύτατος σκυλάκος της Αριδαίας που απτόητος από την κινητικότητα που επικρατούσε στο σημείο όπου μαθητές και πολίτες συγκεντρώθηκαν για την παρέλαση της Εθνικής Εορτής, συνέχισε τον ύπνο ακριβώς στη μέση του δρόμου με τα παιδιά να παρελαύνουν κάνοντας τους απαραίτητους ελιγμούς και προσέχοντας ώστε να μην τον πατήσουν ή τον ενοχλήσουν.

Το χαριτωμένο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στο Tik Tok.

«Προσοχή μην ξυπνήσουμε το σκυλάκι», λέει ο τίτλος του.

