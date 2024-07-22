Μάστορας- Καληφώνη: Καυτά φιλιά στο Αιγαίο

Περίοδος χαλάρωσης είναι αυτή για τον Χρήστο Μάστορα μετά από ένα αρκετά φορτωμένο πρόγραμμα με εμφανίσεις, ηχογραφήσεις νέων τραγουδιών και γυρίσματα της ταινίας για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη.

Μέχρι και τα μέσα Αυγούστου που ξεκινάει η καλοκαιρινή περιοδεία του συγκροτήματος Melisses, με golden guest την Έλενα Παπαρίζου και guest την Marseaux o Χρήστος Μάστορας θα ξεκουράζεται και θα μαζεύει δυνάμεις για τη σεζόν που έρχεται.

