Μαριάντα Πιερίδη: «Ο χωρισμός μου έγινε μέσα σε μερικά λεπτά»

Για την καλοκαιρινή εκπομπή «Summer’s Cool» στον ΣΚΑΪ, μίλησε η Μαριάντα Πιερίδη σε συνέντευξη που έδωσε στην Reallife και την Πολυξένη Καραμίχα.

Η τραγουδίστρια που από πέρυσι δοκιμάζεται και ως παρουσιάστρια ήταν αποκαλυπτική για το τέλος του γάμου της με τον σεφ Δημήτρη Κατριβέση, αλλά και για τη γνωριμία της και τον νέο έρωτα που ζει με τον επιχειρηματία Πάνο Ιωάννου.

«Με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα γνωριζόμαστε 20 χρόνια και νιώθω άνετα να τον πειράξω. Μου αρέσει που μπορούμε να αστειευτούμε. Για εμένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νιώθω πολύ άνετα σε αυτή τη συνεργασία γιατί με υποδέχτηκαν με αγάπη» είπε η Μαριάντα για τη συνεργασία της στο Summer’s Cool.

Ενώ μετά αναφέρθηκε στον πολυσυζητημένο χωρισμό της από τον γνωστό σεφ Δημήτρη Κατριβέση:

«Ο χωρισμός μου έγινε μέσα σε λίγα λεπτά και δεν είχα χρόνο να προετοιμαστώ, αλλά δεν θα το έκανα ούτως ή άλλως. Αισθάνομαι τον κόσμο σαν να είναι δικοί μου άνθρωποι. Ειδικά με τα social media όλοι πια αισθανόμαστε πως οι παρέες μας έχουν διευρυνθεί» είπε αρχικά και συνέχισε:

Αν κάποιος δεν θέλει να είναι μαζί σου ή εσύ δεν θέλεις να είσαι μαζί του, είναι κρίμα να βασανίζεστε. Το βρίσκω τραγικό να βολεύομαι σε ένα δυστυχισμένο περιβάλλον. Θα γονατίσω, θα πέσω αλλά μετά the only way is up»!

Και τέλος αναφέρθηκε στο σήμερα της προσωπικής της ζωής και στο νέο έρωτα που βρήκε στο πρόσωπο του Πάνου Ιωάννου.

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι τόσο καλός και καμιά φορά με ρωτάει «Γιατί δεν με εμπιστεύεσαι;». Του απαντώ πως μου είναι δύσκολο να αποδεχθώ ότι μπορεί να είναι τόσο καλός», λέει η ίδια.

