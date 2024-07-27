Ήβη Αδάμου: Με την κόρη της στη Σαντορίνη

Tόσο η Ήβη Αδάμου, όσο και ο Μιχάλης Κουινέλης δεν συνηθίζουν να ποστάρουν στο διαδίκτυο φωτογραφίες με την κόρη τους. Ελάχιστες φορές το έχουν κάνει και αυτή είναι μία από τις λίγες.

Η Ήβι Αδάμου βρίσκεται στη Σαντορίνη και απολαμβάνει λίγες ημέρες διαδκοπών με την...πριγκίπισσά της όπως η ίδια έγραψε. Με την 6χρονη Ανατολή-Νεφέλη, μαζί της μέσα σε μια μικρή πισίνα η μαμά Ήβη ποζάρει στο ηλιοβασίλεμα.

Απόλυτη ευτυχία με το κοριτσάκι της που αγκαλιάζει τρυφερά. Μια μικρή δεσποινίδα πια με ένα υπέροχο φόρεμα και braids το γλυκό κοριτσάκι είναι η χαρά της ζωής τους. Μιας ζωής που οι ίδιοι έχουν επιλέξει να προστατέψουν από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι μετράει πια πολλά χρόνια σχέσης και δεν έχιε προχωρήσει σε γάμο. Ο ίδιος ο Μιχάλης Κουινέλης στην εκπομπή Καλύτερα Αργά είχε πει: «Δεν παντρευόμαστε με την Ήβη για να μην χωρίσουμε. Δεν θέλω να χωρίσω με την Ήβη, γι’ αυτό δεν θέλω να την παντρευτώ. Είναι κάτι που το είχα πει για αστείο και είναι αστείο. Δεν είναι κάτι που το έχουμε βάλει για να το προγραμματίσουμε και ούτε νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Με την Ήβη νιώθουμε φουλ οικογένεια».

Πηγή: WomenOnly.gr

