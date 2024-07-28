Η Έλενα Κρεμλίδου, δηλαδή η Mariposa, στην πορεία της ως influencer αλλά και τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις έχει βρεθεί πολλές φορές στο μάτι του κυκλώνα αρνητικών σχολίων και επιθέσεων εναντίον της. Και κάποτε την ενοχλούσε πολύ. Πλέον έχει βρει τον τρόπο να τα αγνοεί και με ένα βίντεο στο κανάλι της στο Youtube εξηγεί πώς ξεκίνησαν όλα και πόσα έχει ακούσει από το σχολείο ακόμα.

«Για μια ακόμα φορά όλα ξεκίνησαν από το Γυμνάσιο. Τώρα που το σκέφτομαι ίσως ξεκίνησαν και πολύ πολύ νωρίτερα, τότε που η κοινωνία και η οικογένειά σου, σου μαθαίνει πως να συμπεριφέρεσαι για να είσαι κοινωνικά αποδεκτός. Πώς να συμπεριφέρεσαι για να μην σε σχολιάζουν οι άλλοι και γενικά να μην είσαι το κέντρο του ενδιαφέροντος για τους λάθος λόγους.

Κάνω αυτό το βίντεο γιατί χθες είχε δύο φορές όλη αυτή τη συζήτηση για το πώς κατάφερα να μην με ενδιαφέρουν όλα αυτά τα σχόλια που δέχομαι καθημερινά σε όλους μου τους λογαριασμούς στα Social Media και γενικά πώς έχω καταφέρει να είμαι καλά, να είμαι χαρούμενη άσχετα με το τι πιστεύουν ή τι λένε οι άλλοι για μένα.

Οπότε σήμερα είμαι εδώ για να σου μεταλαμπαδεύσω λίγη από τη γνώση που έχω συλλέξει μέσα από όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι εκτεθειμένη στον χώρο των Social Media και γενικά των Media» ξεκίνησε να εξηγεί και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα πρώτα σχόλια που αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει την εποχή που πήγαινε ακόμα σχολείο:

«Τις άκουγα που ψιθύριζαν, με θεωρούσαν εύκολη, έβγαζαν φήμες για μένα. Μέχρι και σήμερα ακούω φήμες για πράγματα που λένε ότι έκανα στο Λύκειο, που ώρες – ώρες λέω ότι αν αυτές οι φήμες ήταν αλήθεια θα είχα περάσει πάρα πολύ καλά. Εν τω μεταξύ σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να παραθέσω μια σκέψη μου.

Μια γυναίκα που νιώθει καλά με τη σεξουαλικότητά της και γουστάρει να κάνει σεξ ή το να θέλει να είναι σέξι εκεί έξω, δεν καταλαβαίνω πού επηρεάζει τον οποιοδήποτε άλλο που τη βλέπει ή την οποιαδήποτε γυναίκα εκεί γύρω

Δεν καταλαβαίνω γιατί τόσα κορίτσια και αργότερα και τα αγόρια, τα ενοχλούσε αν εγώ έκανα σεξ ή όχι. Μήπως επειδή δεν το έκανα μαζί τους; Δεν ξέρω. Εν τέλει, δεν υπάρχει λόγος να ενοχλεί κάποιον το να νιώθει σέξι κάποιος άλλος».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.