Αθηνά Οικονομάκου: Από το Γύθειο στην Ίμπιζα με τον έρωτα, Bruno Cerella

Περίπου 10 μέρες έλειψε ο Bruno Cerella στο Βιετνάμ όπου προφέρει φιλανθρωπικό έργο και ήταν οι μέρες που η Αθηνά Οικονομάκου κατέβηκε με τα παιδιά της στην οικογένειά της στο Γύθειο.

Παρακολουθούσε βέβαια τις δράσεις του στην Ασία και μάλιστα σε μια από τις φωτογραφίες του έκανε σχόλιο πως είναι πολύ περήφανη για εκείνον. Η ίδια αυτό το διάστημα το πέρασε με την οικογένεια και στενές φίλες, όπως την στιλίστρια Νικόλ Παναγιώτου, αλλά και τη Λένα Δροσάκη την οποία φιλοξένησε με τον γιο της Αναστάση και μάλιστα όπως είδαμε ο μικρός έκανε πολύ καλή παρέα και με τον γιο της Αθηνάς, τον Μάξιμο.

