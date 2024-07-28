Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αθηνά Οικονομάκου: Από το Γύθειο στην Ίμπιζα με τον έρωτα, Bruno Cerella

Ο Bruno επέστρεψε από το Βιετνάμ και έφυγαν

Αθηνά Οικονομάκου: Από το Γύθειο στην Ίμπιζα με τον έρωτα, Bruno Cerella

Περίπου 10 μέρες έλειψε ο Bruno Cerella στο Βιετνάμ όπου προφέρει φιλανθρωπικό έργο και ήταν οι μέρες που η Αθηνά Οικονομάκου κατέβηκε με τα παιδιά της στην οικογένειά της στο Γύθειο.

Παρακολουθούσε βέβαια τις δράσεις του στην Ασία και μάλιστα σε μια από τις φωτογραφίες του έκανε σχόλιο πως είναι πολύ περήφανη για εκείνον. Η ίδια αυτό το διάστημα το πέρασε με την οικογένεια και στενές φίλες, όπως την στιλίστρια Νικόλ Παναγιώτου, αλλά και τη Λένα Δροσάκη την οποία φιλοξένησε με τον γιο της Αναστάση και μάλιστα όπως είδαμε ο μικρός έκανε πολύ καλή παρέα και με τον γιο της Αθηνάς, τον Μάξιμο.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αθηνά Οικονομάκου Bruno Cerella
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark