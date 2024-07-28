Μαντώ: Εσείς έχετε ακούσει το τραγούδι που έγραψε για την Jessica Simpson;

Η τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Enjoy και στον Ηλία Μαραβέγια και είχε να πει πολλά για τους σταθμούς της πραγματικά σημαντικής της καριέρας τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων.

«Στην Αμερική έγραφα τραγούδια όχι μόνο για εμένα αλλά και για άλλους καλλιτέχνες. Ένα από αυτά ήταν και το Where You Are. Ο παραγωγός με τον οποίο συνεργαζόμουν το έβαλε στη Τζέσικα , το άκουσαν, τους άρεσε πολύ και το χρησιμοποίησαν» αποκάλυψε η Μαντώ και συνέχισε:

«Έγινε όντως μεγάλη επιτυχία, πήρε και βραβείο. Βέβαια, εμένα το όνειρό μου ήταν να κάνω εγώ επιτυχία στην Αμερική ως τραγουδίστρια αλλά αυτό δεν προέκυψε, γιατί γύρισα στην Ελλάδα. Δεν έμεινα εκεί όταν έπρεπε, δηλαδή μετά την επιτυχία του τραγουδιού μου που είπε η Τζέσικα, με την οποία γνωριστήκαμε κιόλας προσωπικά.

Εγώ τότε ήμουν έγκυος στον γιο μου και έκανα οικογένεια. Οι συγκυρίες δεν βοήθησαν στο να κάνω περισσότερα πράγματα έξω και σαν τραγουδίστρια αλλά πιο πολύ σαν δημιουργός»

-Υπήρξε κάποια στιγμή στη διάρκεια της λαμπρής πορείας σου που ένιωσες να «ξεφεύγεις» λόγω επιτυχίας;

«Όχι, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που τους εντυπωσιάζουν όλα αυτά. Εγώ απλά έκανα τη δουλειά μου, ήθελα πάντα να την κάνω σωστά και να βγάζω ωραία τραγούδια, μέχρι εκεί. Χαιρόμουν, φυσικά, με τις επιτυχίες μου και απολάμβανα πάντα την αγάπη του κόσμου», απαντά η Μαντώ.

