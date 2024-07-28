Μαυρίκιος- Ιλάειρα: Η απίθανη φωτογράφηση της νεογέννητης κόρης τους

Σας το είχαμε γράψει όταν έγινε, πριν από 10 μέρες, πως ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Ιλάειρα Ζήση αποφάσισαν και έκαναν την πρώτη επαγγελματική φωτογράφηση με την νεογέννητη κορούλα τους που θα ονομαστεί Ιωάννα Μελωδία.

Μια πολύ διαδεδομένη πρακτική στο εξωτερικό που όμως θέλει εξειδικευμένους φωτογράφους. Όσοι κάνουν αυτή τη δουλειά στην κυριολεξία γίνονται ανάρπαστοι ειδικά στην Αμερική που από όταν ξεκίνησε, όλοι ήθελαν να έχουν μια τέτοια αναμνηστική φωτογράφηση του μωρού τους σε ειδικά διαμορφωμένα σκηνικά σαν παραμύθια.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.