Happy Traveller στη Σύμη: Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στις 16.50, στον ΣΚΑΪ

Στα Δωδεκάνησα ταξιδεύει το Happy Traveller την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου και οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ ταξιδεύουν μαζί του στην πανέμορφη Σύμη.

Ο Ευτύχης, η Ηλέκτρα και τα κορίτσια τους αποβιβάζονται και αρχικά εξερευνούν τον βασικό οικισμό και το λιμάνι. Μιλούν με τους ντόπιους, δοκιμάζουν τοπικές γεύσεις, περιπλανιούνται στα γραφικά σοκάκια και ανεβαίνουν στο κάστρο του χωριού.

Μπαίνουν σε βάρκα για να εξερευνήσουν τις πιο όμορφες ακτές και δημοφιλείς παραλίες του νησιού και με αυτοκίνητο οδηγούν σε μαγευτικά τοπία για να φτάσουν στο μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πανορμίτη στα νότια της Σύμης.

Ένα Happy Traveller που μας ταξιδεύει σε ένα από τα πιο όμορφα μικρά νησιά της χώρας μας.

