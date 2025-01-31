Γατόφιλος ο ΣΚΑΪ: Η γάτα που έκανε... εκπομπή με τη Μαρία Αναστασοπούλου

Λογαριασμός
Δεν έχει μόνο το Προεδρικό Μέγαρο διάσημες γάτες αλλά και ο ΣΚΑΪ. Μάλιστα η Μαρία Αναστασοπούλου ανέλαβε αυτή τη φορά να μας συστήσει άλλη μία που επέλεξε την εκπομπή της, Live You.

Την ώρα που ήταν στον «αέρα» στο στούντιο μπήκε η Αφροδίτη, όπως εξήγησε η παρουσιάστρια.

Η χαριτωμένη γατούλα μπήκε διερευνητικά και όπως είπε η Μαρία είναι… σνομπ καθώς σπάνια μπαίνει και κάθεται στο πλατό. «Όταν ακούει κίνηση πάει στα ιδιαίτερα διαμερίσματά της» είπε η παρουσιάστρια.

Ο έτερος ακόμα διασημότερος γάτος των πλατό του ΣΚΑΪ είναι ο κατάμαυρος Ρίκο που όμως είναι πιο πρωινός και προτιμά τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο για να εμφανίζεται.

