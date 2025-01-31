Ο ΣΚΑΪ εξασφάλισε για τους τηλεθεατές του και μεταδίδει ένα εξαιρετικό πακέτο ξένων κινηματογραφικών παραγωγών, πλούσιο σε ταινίες πρώτης προβολής, οσκαρικές επιτυχίες και συναρπαστικά blockbusters. Μία πλειάδα ποιοτικών επιλογών που περιλαμβάνει από κλασικές και αγαπημένες επιτυχίες μέχρι ταινίες fun action, κωμωδίες των 80’s και 90’s που αγαπήσαμε, βραβευμένα αριστουργήματα και ξεχωριστές δημιουργίες μεγάλων σκηνοθετών όπως ο Άλφρεντ Χίτσκοκ και ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ.

Για πρώτη φορά στην ελεύθερη τηλεόραση θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε το ρομαντικό reunion της Τζούλια Ρόμπερτς και του Τζόρτζ Κλούνεϊ στο «Εισιτήριο για τον Παράδεισο», το αριστούργημα των 7 Όσκαρ «Οπενχάιμερ» αλλά και την τέταρτη πιο ακριβή ταινία όλων των εποχών, τη «Fast X» από τη σειρά ταινιών «Μαχητές των Δρόμων». Θα γελάσουμε με την καρδιά μας παρακολουθώντας τις νέες περιπέτειες της οικογένειας Πορτοκάλος στο «Γάμος αλά Ελληνικά 3», θα μπούμε στο πιο cool book club ever με τις Τζέιν Φόντα, Νταϊάν Κίτον, Κάντις Μπέργκεν και Μέρι Στίνμπερτζεν με το «Book club: το επόμενο κεφάλαιο» και θα επιστρέψουμε στον πιο διάσημο πύργο της Μ. Βρετανίας μέσα από το «Ο Πύργος του Ντάουντον 2: Μια νέα εποχή». Η καρδιά μας θα χτυπήσει δυνατά παρακολουθώντας τα συναρπαστικά θρίλερ «Deep Water» και «Έπρεπε να είχες φύγει». Ο υποψήφιος για 2 Όσκαρ «Δημιουργός» θα μας μεταφέρει σε ένα εναλλακτικό μέλλον όπου άνθρωποι και ανθρωποειδή βρίσκονται σε πόλεμο και ο Νίκολας Κέιτζ θα γνωρίσει τον πιο φανατικό του θαυμαστή στο «Αβάσταχτο βάρος ενός τεράστιου ταλέντου» για να μας θυμίσει τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας του.

Παράλληλα, ο ΣΚΑΪ φέρνει στις οθόνες μας αγαπημένες κινηματογραφικές επιτυχίες που συναρπάζουν.

Στην κατηγορία fun time action ο «Hulk» συναντά τη «Συμμορία των Μάγων» και «Το Αφεντικό». «Η μούμια επιστρέφει» ενώ «Οι Μαχητές των δρόμων 8» πατούν τέρμα το γκάζι.

Για χαρούμενο deja vu επιλέχθηκαν κωμωδίες των δεκαετιών ‘80 και ‘90. «The Breakfast Club», «Οι Ατσίδες με τα Μπλε», «Ο ψευταράς» και «Οι δίδυμοι» είναι ορισμένες μόνο από τις ταινίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Οι κλασικοί δημιουργοί αποτελούν σημείο αναφοράς και έρχονται με ορισμένες από τις σημαντικότερες ταινίες τους. Ο μετρ του σασπένς, Άλφρεντ Χίτσκοκ, δίνει μαθήματα κινηματογράφου μέσα από ταινίες όπως «Τα πουλιά», «Ψυχώ», «Vertigo» και «Σιωπηλός Μάρτυρας». Ο ανυπέρβλητος Στάνλεϊ Κιούμπρικ περνά τα δικά του ξεχωριστά μηνύματα μέσα από μία από τις δημοφιλέστερες ταινίες όλων των εποχών, τον «Σπάρτακο».

Μεγάλα blockbusters βρίσκουν τη θέση τους στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ όπως είναι ο «Τζέισον Μπορν» και «Η κληρονομιά του Μπορν» ή ο «Τελευταίος κυνηγός μαγισσών».

Οι οσκαρικές επιλογές δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτό το εξαιρετικό πακέτο κινηματογραφικών επιτυχιών. «Η θεωρία των πάντων», «Η πιο σκοτεινή ώρα», «Ο τελευταίος πειρασμός», «Ελίζαμπεθ», «Ο Μονομάχος», «Οι συμμορίες της Νέας Υόρκης» και «Ο πρώτος άνθρωπος» είναι μερικές μόνο από τις επιλογές.

Η μαγεία της μεγάλης, κατακλύζει τη μικρή οθόνη, Δευτέρα με Κυριακή, στον ΣΚΑΪ.

