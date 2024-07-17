Ανήκει στους ωραίους της γενιάς του. Από το ξεκίνημα της καριέρας του ξεχώρισε και όπως παραδέχεται πια κι ο ίδιος μπορεί και κάπου να ξέφυγε. Πλέον όμως ο Μάνος Ιωάννου πατάει γερά στα πόδια του. Και ξέρει καλύτερα τι θέλει και τι δεν θέλει. Ο ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα» μίλησε στο Λοιπόν που κυκλοφορεί για όλα..

-Υπήρξε κάτι που σε δυσκόλεψε στον ρόλο σου;

«Ναι, υπήρξε. Ο χαρακτήρας που υποδύομαι, μιλάει τσιγγάνικα και έπρεπε να μάθω αυτή τη διάλεκτο που ήταν κάτι δύσκολο. Σκέψου ότι κάποιες φορές μετά το γύρισμα πήγαινα σπίτι και συνέχιζα να μιλάω τσιγγάνικα στους φίλους μου. Μου είχε κολλήσει».

-Γνώρισες από νωρίς την επιτυχία, ένιωσες να «ψωνίζεσαι» ποτέ, να παίρνουν τα μυαλά σου αέρα;

«Να σου πω κάτι, μπορεί και κάπου να ξέφυγα, γιατί κάποιες φορές είναι δύσκολο να ελέγξεις όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί είναι και πώς σου συμπεριφέρονται οι άλλοι. Πας δηλαδή σε μια δημόσια υπηρεσία και σου συμπεριφέρονται διαφορετικά, αλλά έχω συνειδητοποιήσει πως τίποτα δεν είναι δεδομένο».

-Υπήρξαν περίοδοι που το τηλέφωνο δεν χτυπούσε για δουλειά;

«Βέβαια! Υπήρχαν περίοδοι που από νωρίς ήξερα τι θα κάνω την επόμενη χρονιά και άλλες που τελείωνε το καλοκαίρι και δεν ήξερα τι θα γίνει. Ήταν κάτι που σίγουρα με άγχωνε. Η αλήθεια είναι πως ο ηθοποιός έχει άγχος και όποτε δουλεύει και όποτε δεν δουλεύει. Θέλει γερό στομάχι για ν’ αντέξει κάποιος αυτή τη δουλειά».

-Χρειάστηκε να βρεθείς στο σανίδι και να παίξεις, ενώ βίωνες μια απώλεια;

«Ναι, όταν έχασα τον κολλητό μου τον Τόμας Πρωτόπαππα, ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου. Ευτυχώς με προστάτευσαν οι άλλοι συνάδελφοι εκείνη τη στιγμή».

-Ένα διάστημα ήσουν πρώτο θέμα στα εξώφυλλα λόγω της προσωπικής σου ζωής, αυτό είναι κάτι που σου λείπει;

«Όχι, ίσα ίσα είναι κάτι που δεν το επεδίωξα. Όταν όμως είσαι σε σχέση με μια γυναίκα που είναι στην πρώτη γραμμή και από τις καλύτερες στην δουλειά της, είναι δεδομένο ότι θα γινόταν. Καφέ να πουλούσα στην Καρδίτσα σε ένα χωριό, θα ασχολιόντουσαν με τη σχέση μου».

-Αναφέρεσαι στη Ναταλία Γερμανού…

«Ναι, βέβαια».

-Σε κούραζε όλο αυτό το κυνηγητό με τους παπαράτσι την περίοδο που ήσουν ζευγάρι με τη Ναταλία Γερμανού;

«Ναι, με κούραζε, γιατί υπήρχε μια υπερβολή στην όλη κατάσταση».

-Η δημιουργία οικογένειας είναι στα σχέδιά σου;

«Μέχρι στιγμής δεν μου έχει γεννηθεί η επιθυμία να δημιουργήσω οικογένεια. Αυτή τη στιγμή νιώθω ακόμη παιδί. Θαυμάζω πολύ τα παιδιά της συντρόφου μου πάντως, η οποία είναι μια πολύ καλή μάνα, έχει μια πολύ καλή οικογένεια».

-Τώρα πώς κρατάς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική σου ζωή;

«Εντάξει πια προσέχω και μπορεί η προσωπική μου ζωή να μην έχει και τόσο ενδιαφέρον».

