Η Έλενα Παπαρίζου είναι μια από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες. Η «Number One» είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και «ανεβάζει» συχνά βίντεο και φωτογραφίες από τη ζωή και την καθημερινότητά της.

Αυτή τη φορά -με σέξι διάθεση- η Έλενα Παπαρίζου, δημοσίευσε μία φωτογραφία της, ποζάροντας στο κρεβάτι και φορώντας μόνο τα εσώρουχά της. Η εικόνα «μιλάει» από μόνη της…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.