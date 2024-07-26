Λογαριασμός
Έλενα Παπαρίζου: Η «Number One» με σέξι διάθεση - Οι πόζες στο κρεβάτι (φωτό)

Η εικόνα «μιλάει» από μόνη της... 

Έλενα Παπαρίζου

Η Έλενα Παπαρίζου είναι μια από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες. Η «Number One» είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και «ανεβάζει» συχνά βίντεο και φωτογραφίες από τη ζωή και την καθημερινότητά της.

Έλενα Παπαρίζου

Αυτή τη φορά -με σέξι διάθεση- η Έλενα Παπαρίζου, δημοσίευσε μία φωτογραφία της, ποζάροντας στο κρεβάτι και φορώντας μόνο τα εσώρουχά της. Η εικόνα «μιλάει» από μόνη της… 

