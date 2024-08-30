Λογαριασμός
Eurovision 2025: Αυτή είναι η πόλη της Ελβετίας που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό τραγουδιού

Οι δύο φιναλίστ ήταν η Ζυρίχη και η Βασιλεία

Ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα επίσημα στο account του Eurovision Song Contest 2025 στο Youtube η πόλη της Ελβετίας που πήρε τελικά -μετά από σκληρή μάχη- το χρίσμα της διοργάνωσης της επόμενης Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαϊου του 2025.

Δύο ήταν οι τελικές υποψήφιες που κονταροχτυπήθηκαν για να κερδίσουν τον τίτλο της διοργανώτριας πόλης, η Ζυρίχη και η Βασιλεία.

