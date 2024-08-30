Bahar- Καινούργια αρχή: Η Μπαχάρ συνειδητοποιεί ότι την εξαπάτησαν

Η Μπαχάρ συνειδητοποιεί ότι όλη η ζωή της ήταν ένα ψέμα. Ο Τιμούρ, όχι μόνο είχε παράνομη σχέση και παιδί, αλλά μαζί με τη μητέρα του είχαν στήσει μία τεράστια απάτη εις βάρος της. Πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά;

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η μητέρα του Τιμούρ, η κα Νεβρά, προσπαθεί να αλλάξει γνώμη στην Μπαχάρ για το διαζύγιο. Φυσικά δεν ενδιαφέρεται για την ευτυχία της νύφης της και την οικογένεια – το μόνο που τη νοιάζει είναι να διασφαλίσει την περιουσία. Πόσο μάλλον τώρα, που για να πάρει ένα τραπεζικό δάνειο έβαλε υποθήκη το σπίτι που ανήκει στην Μπαχάρ.

Η Μπαχάρ, από την άλλη, στο ραντεβού με τη δικηγόρο της, ανακαλύπτει κάτι συγκλονιστικό: χωρίς να το ξέρει, είναι η κληρονόμος ολόκληρης της περιουσίας του πεθερού της, ακόμα και του σπιτιού όπου έμενε τόσα χρόνια η οικογένεια.

Αλλά και η Νεβρά έχει εξαπατηθεί από τον υποτιθέμενο σύντροφό της. Τον βλέπει με άλλη γυναίκα, καταλαβαίνει ότι τα χρήματα που του έδωσε για επένδυση έχουν κάνει φτερά και μαζί με τον Τιμούρ, πηγαίνουν στην αστυνομία για να τον καταγγείλει. Εκεί ανακαλύπτουν ότι είναι μεγάλος απατεώνας, και στο παρελθόν έχει στήσει απάτες εις βάρος πολλών γυναικών. Για να γίνει δεκτή η καταγγελία, πρέπει να είναι παρούσα και η Μπαχάρ, αφού της ανήκει το σπίτι.

Μητέρα και γιος βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο – πώς θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην Μπαχάρ όσα της στέρησαν όλο αυτό το διάστημα; Ο Τιμούρ βρίσκεται σε πραγματικό αδιέξοδο…



Πηγή: skai.gr

