Μάγδα Τσαγγάνη: «Εγώ έφευγα πάντα από τις σχέσεις μου»

Στην εφημερίδα OnTime έδωσε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη η Μάγδα Τσαγγάνη. Η ηθοποιός μίλησε στη Σίσσυ Μενεγάτου και ήταν αποκαλυπτική για την προσωπική της ζωή, τη στάση της και τις επιυμίες της στην πορεία των χρόνων.

«Έχω παντρευτεί μία φορά, το 1979. Δεν είχε σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο. Έπειτα από 6 -7 χρόνια χωρίσαμε, αλλά είμαστε πολύ φίλοι. Δεν είχε τύχει να τα φτιάξω με πρόσωπο του χώρου μου. Με τον έρωτα τα πήγα τέλεια, εγώ έφευγα πάντα από τις σχέσεις μου» είπε η Μάγδα Τσαγγάνη και συνέχισε:

«Φερόμουν στους άνδρες λες και ήμουν η Κλόντια Σίφερ. "Μωρή τάπα, πού πας ξυπόλυτη στ’ αγκάθια;"», έλεγα στον εαυτό μου», σχολίασε με χιούμορ και συνέχισε μιλώντας για τους άντρες που πέρασαν απο τη ζωή της και τον λόγο που δεν έκανε ποτέ παιδί:

«Δεν έχω βιώσει λύπη στον έρωτα. Οι άνδρες με τους οποίους συνδέθηκα μού φέρθηκαν πολύ ωραία. Αλλά δεν θέλησα ποτέ ένα παιδί, παρόλο που όλα τα παιδιά του κόσμου τα αγαπάω και θέλω να είναι καλά. Ποτέ δεν ήθελα παιδιά και το έλεγα από τα 15 μου χρόνια. Επίσης, ήμουν κατά του γάμου και δεν είμαι η μόνη».

΅Ενώ σε ερώτηση για τη φθορά του χρόνου που περνάει, η ηθοποιός απάντησε: «Καλά τα πάω. Φαίνομαι πιο νέα, γιατί έχω προσέξει. Δεν έχω καπνίσει ποτέ, δεν πίνω, δεν ξενυχτάω, πλένω το πρόσωπό μου με ανθόνερο ή ροδόνερο, βάζω τις κρέμες μου δύο φορές την ημέρα. Προσέχω για να έχω».

