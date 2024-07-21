Αθηνά Οικονομάκου: Στο Γύθειο με τα παιδιά της

Λογαριασμός
Στην πατρίδα της με την οικογένειά της η Αθηνά Οικονομάκου

λοκληρώθηκε προφανώς το πρώτο διάστημα που πέρασαν τα παιδιά της Μάξιμος και Σιέννα με τον πατέρα τους για το καλοκαίρι, αφού το πρώην ζευγάρι κάνει τα πάντα για να μην επηρεαστούν τα δύο πιτσιρίκια τους από το δικό τους διαζύγιο.

Τώρα τα παιδιά είναι με την μητέρα τους, Αθηνά Οικονομάκου και μάλιστα ανάμεσα στην οικογένειά της στον τόπο της καταγωγής της το Γύθειο. Εκεί που βρίσκονται οι δικοί της άνθρωποι και που έκανε και τη βάπτιση της κόρης της πριν δύο χρόνια.

