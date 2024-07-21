Χωρίστηκε απ' ότι φαίνεται η παρέα των κουμπάρων και ο Παύλος Σταματόπουλος συνεχίζει μόνος το πρόγραμμά των διακοπών του στην Αμερική. Ο δημοσιογράφος πέρασε τις πρώτες ημέρες με την κουμπάρα και κολλητή του Σίσσυ Χρηστίδου στο Los Angeles και χθες ήταν προγραμματισμένο να πετάξει για San Fransisco.

Και όχι, δεν έχασε την πτήση. Ξύπνησε και πήγε κανονικά στο αεροδρόμιο αλλά λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα συστήματα παγκόσμια, η πτήση ακυρώθηκε! Και δεν υπήρχε πρόβλεψη για να μπορέσει να πάρει κάποια επόεμη καθώς ήταν full booked. Για να μην πάει χαμένη η μέρα του λοιπόν αποφάσισε, αφού τα έξοδα καλύπτονταν από την εταιρεία που είχε και το πρόβλημα να πάει έστω για ένα 24ωρο κάπου αλλού από τις κοντινές και προτεινόμενες πτήσεις.

Και διάλεξε φυσικά να πάει στο Las Vegas! Ζωάρα. Και είδε άλλο ένα μέρος και πέρασε σούπερ και τελικά αργά τη νύχτα κατάφερε να φτάσει και στον τελικό του προορισμό το San Fransisco.

