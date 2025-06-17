MAD VMA 2025: H Μαρίνα Σάττι «έσκισε» και φέτος - Βραβεύτηκε για το Καλύτερο Άλμπουμ (video)

Το άλμπουμ της Μαρίνας Σάττι με τον τίτλο «POP» βραβεύτηκε και στα φετινά βραβεία Mad Video Music Awards. Μάλιστα, η ίδια μέσα στο 2025, κυκλοφόρησε και τη συνέχεια του συγκεκριμένου άλμπουμ, τον δεύτερο δίσκο με τίτλο «POP TOO».

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς στα Mad VMA ήταν και η βράβευση της Σάττι στην κατηγορία «Καλύτερο Pop Adult», για το τραγούδι «Αχ Θάλασσά μου», το οποίο έχει αφιερώσει στον πατέρα της, τον οποίο «έχασε» το 2024. Το βραβείο παρέλαβε από τον Σάκη Τανιμανίδη, ενώ το κοινό την αποθέωσε με ένα θερμό χειροκρότημα.

Η 38χρονη σταρ ανέβηκε στη σκηνή και άφησε το τραγούδι της «Mixtape», που έκανε πάταγο από το 2024 που κυκλοφόρησε, να παίξει για μερικά δευτερόλεπτα πριν ευχαριστήσει όλους όσοι την ψήφισαν για να κερδίσει το εν λόγω βραβείο.

Πηγή: skai.gr

