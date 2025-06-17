Λογαριασμός
Big Brother: Όλα όσα αποκάλυψε ο Κας στο skai.gr λίγο μετά την αποχώρησή του (Βίντεο)

Την Κυριακή 15 Ιουνίου, ο Κας αποχώρησε από το Big Brother και μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια στο skai.gr - Δείτε όλα όσα αποκάλυψε

Big Brother

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Την Κυριακή 15 Ιουνίου, ο Κας αποχώρησε από το Big Brother και μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια στο skai.gr.

Eξήγησε την ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξε με τη Φένια και τη Ζωή, και πώς η σχέση τους καθόρισε σημαντικά τις επιλογές του μέσα στο σπίτι.

Όσο για το αν μετανιώνει για κάποιες συμπεριφορές, παραδέχτηκε ότι παρόλο που υπήρξαν στιγμές που ίσως αντέδρασε πιο παρορμητικά, ήταν ο εαυτός του.

Γιατί ψήφισε τον Ανδρέα, τι ήταν αυτό που τον έκανε να θέλει να παίξει ένα στρατηγικό παιχνίδι και τι πιστεύει για τον Χρήστο Τεντόπουλο;

Δείτε όλα όσα αποκάλυψε στο skai.gr λίγο μετά την αποχώρησή του:

