Με την αποχώρηση του KAS και την ανάδειξη της Θεοφανίας Νικολαΐδη ως πρώτης υποψήφιας ολοκληρώθηκε το live του BIG BROTHER την Κυριακή 15 Ιουνίου. Το τηλεοπτικό κοινό παρακολούθησε με αμείωτο ενδιαφέρον τις εξελίξεις του live, με τον μέσο όρο της τηλεθέασης να φτάνει το 11,6% για το κοινό 18-54 και το 11,1% για το γενικό σύνολο. 1.190.235 τηλεθεατές παρακολούθησαν το πρόγραμμα έστω και για 1’.

Ο Πέτρος Λαγούτης καλωσόρισε στο 8ο live δύο συγκάτοικους που ξεχώρισαν στο BIG BROTHER με την προσωπικότητά τους. Ο Dada και η Διονυσία Κούκιου πήραν θέση στο πλατό και μοιράστηκαν την άποψή τους για πρόσωπα και καταστάσεις.

Η αρχηγία της Ζωής Ασουμανάκη και της Φένιας αποτέλεσε ένα βασικό θέμα συζήτησης στο live, ενώ κατά την αξιολόγησή τους από τους υπόλοιπους συγκάτοικους πήραν ακόμα και 10/10!

Η αδιαθεσία του Χρήστου Ντεντόπουλου μέσα στην εβδομάδα θορύβησε ιδιαίτερα τους συγκάτοικους, όμως τέλος καλό όλα καλά και ο ίδιος επέστρεψε κανονικά στο σπίτι.

Η δοκιμασία για το δείπνο οδήγησε στη δημιουργία δύο νέων ομάδων και κατά τη διάρκεια του live παρακολουθήσαμε την εξέλιξή της αλλά και το έπαθλο που απόλαυσαν οι νικητές.

Ο Νίκος Ζαφειράκης μοιράστηκε τη διαδρομή της ζωής του. Μία διαδρομή δύσκολη, συγκινητική γεμάτη από γεγονότα που δεν άφησαν κανένα ασυγκίνητο αλλά και ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα στο κλείσιμο με ένα μεγάλο «ευχαριστώ» του ίδιου προς την οικογένειά του.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος πραγματοποιήθηκε ανοιχτή ψηφοφορία για την ανάδειξη του πρώτου υποψήφιου προς αποχώρηση. Η Φένια και η Ζωή έλαβαν τις περισσότερες ψήφους με την πρώτη να συγκεντρώνει τις περισσότερες και να βγαίνει υποψήφια.

Η εβδομάδα ξεκινάει πολύ δυναμικά στο BIG BROTHER και η συνέχεια αναμένεται πολύ ενδιαφέρουσα την Τρίτη 15 Ιουνίου στις 23.15 στον ΣΚΑΪ. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε όλες τις εξελίξεις στο χρόνο που συμβαίνουν μπορείτε να συνδεθείτε στο live streaming μέσα από το skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!

Δείτε τα αποσπάσματα:

Δείτε φωτογραφίες:

Προηγούμενο Επόμενο

BIG BROTHER.

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE ΣΤΙΣ 22.30

Ακολουθείστε τον Big Brother στα social media

facebook

instagram

tiktok

Χ

#BigBrotherGR

#BBGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.