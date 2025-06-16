Kylie Minogue: Με μια ανακοίνωση ακύρωσε 4 shows της παγκόσμιας περιοδείας της - Τι συμβαίνει με την υγεία της;

Η Kylie Minogue αναγκάστηκε να ακυρώσει ξαφνικά τέσσερις ευρωπαϊκές συναυλίες της , προκαλώντας ανησυχία και απογοήτευση στους φαν που την περίμεναν πώς και πώς.

Η περιοδεία "Tension" είναι η 16η headline παγκόσμια περιοδεία της Kylie και η πρώτη της μετά το 2018. Περιλαμβάνει 69 συνολικά shows σε όλο τον κόσμο, με sold‑out στάσεις στη Βρετανία σε σχεδόν όλη την Ευρώπη, Νότια Αμερική και Μεξικό.

Αποτελεί μια καλλιτεχνική αναγέννηση από τη στιγμή που το “Padam Padam” την επανέφερε στη διεθνή σκηνή και της χάρισε GRAMMY και νέα αναγνώριση. Όμως δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη φωνή της, Λαρυγγίτιδα.

Πηγή: womenonly

