Δημήτρης Ουγγαρέζος: Τρελό αυτοτρολάρισμα στο ντύσιμό του στην εκπομπή σήμερα

Μπορεί να διαμαρτυρήθηκε λίγο ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για το ντύσιμο που του έφερε σήμερα να βάλει στην εκπομπή η στιλίστρια και στενή συνεργάτιδα της Φαίης Σκορδά εδώ και χρόνια, Ειρήνη Βάσσου., αλά και το φόρεσε και το τρόλαρε.

Η Φαίη που φυσικά άκουσε την γκρίνια του Δημήτρη -δεν το είπε, αλλά όσοι τον ξέρουμε έστω και λίγο, δεν έχουμε καμιά αμφιβολία πως μια κάπια γκρίνια έπεσε- με το που έκανε ένρξη τον ρώτησε, όλα καλά;

"Ας τα λέμε καλά" απάντησε εκείνος και ξεκίνησε το τρολ για το πόσο χαίρεται τη συνεργασία του με τη στιλίστρια και πώς μπήκε σήμερα στο καμαρίνι του και είδε αυτό το σύνολο με τα πουά που φοράει. Όταν δε η Φαίη τον σήκωσε πάνω να ο δείξει ολόκληρο, είδαμε οτι εκτός από το μπλουζάκι έχει πουά και στο ρεβέρ του τζην!

Ο ίδιος αυτοτρολαρίστηκε λέγοντας πως του λείπει το λουλούδι για να τους κάνει κόλπα ως κλόουν. Εντάξει, όχι κι έτσι, και όταν το είδαμε ολόκληρο δεν ήταν τόσο περίεργο, όσο το κοντινό πλάνο, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν είναι αυτό το στυλ του...

