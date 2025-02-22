Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε η Λουκία Παπαδάκη στην Αθηναΐδα Νέγκα και το «Καλύτερα αργά» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το φλερτ αλλά και για το σεξ μετά τα 50.

«Το σεξ σταματάει ποτέ θεωρείς;» τη ρώτησε η παρουσιάστρια και η ηθοποιός επικαλέστηκε μια ιστορική ατάκα της Θεοπούλας στη σειρά «Στο παρά πέντε».

«Κόβεται το σεξ; Θεϊκή ατάκα. Όχι, δεν έχει λόγο!» απάντησε.

«Στον δικό μου τον κώδικα το φλερτ δεν γίνεται σεξ. Ακόμα και μικρά παιδιά φλερτάρουν. Επειδή βλέπω όλο αυτό το «μαριάτζιασμα» γύρω μου, είμαστε σαν μαρούλια μαρατζιασμένα το εισπράττω πιο έντονα» είπε ακόμα.

Μιλώντας για τον γιο της είπε: «Είναι πλάσμα της σχέσης. Η αλήθεια είναι ότι οι σχέσεις του δεν είναι ποτέ συμβατικές. Είναι πολύ έξυπνες, ή έχουν σχέση με τις τέχνες. Μου εύχομαι και εύχομαι σε όλους να με είχαν πεθερά. Δεν ανακατεύομαι πουθενά. Του λέω "Ραφαήλ θα ακολουθείς το μυαλό, την ψυχή και την καρδιά σου και τα όνειρά σου και δεν θα τα σκλαβώσεις στα όνειρα και στο άρμα κανενός και δεν θα απαιτήσεις από κανέναν να το κάνει αυτό. Αυτό καθαρίζει το τζάμι από τη θολούρα. Αν δεν είναι σε θέση να το δει, τα έχω κα΄νει θάλασσα».

«Το παιδί θέλει όρια, φροντίδα, μάτια να το ακολουθούν» είπε χαρακτηριστικά για το μεγάλωμα των παιδιών.

