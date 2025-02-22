Αν έμενες στο κέντρο, θα προτιμούσες να σου χαρίσουν ένα αυτοκίνητο ή μια θέση πάρκινγκ;

Τα διλήμματα και τα ερωτήματα συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον στο «Η Ελλάδα ψηφίζει» και αυτό το Σάββατο (22/02) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ!

Την περασμένη εβδομάδα η ομάδα «Το Σόι» έδειξε το δρόμο για τη νίκη κερδίζοντας το πρώτο μεγάλο χρηματικό έπαθλο, 24.500 ευρώ. Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος θα υποδεχθούν τις δύο νέες ομάδες στοχεύοντας σε ένα ακόμα μεγαλύτερο έπαθλο το οποίο μπορεί να αγγίξει και τις 35.000 ευρώ.

Δείτε το trailer:

Ποιες πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να είναι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν;

Αν έμενες στο κέντρο, θα προτιμούσες να σου χαρίσουν: Ένα αυτοκίνητο / Μια θέση πάρκινγκ

Ποιος τύπος ανθρώπου μπορεί να σου χαλάσει τις διακοπές: ο σούπερ οργανωτικός / ο τσιγγούνης / ο «δεν κουνιέμαι»

Θα ήθελα μια φορά να έβλεπα τι γίνεται: στην κουζίνα ενός εστιατορίου / στα παρασκήνια μιας εκπομπής / στο πρωθυπουργικό γραφείο / στα αποδυτήρια μιας ομάδας

Κάθε εβδομάδα οι φόρμες ερωτήσεων που υπάρχουν διαθέσιμες εντός της εφαρμογής ανανεώνονται ώστε οι χρήστες να μπορούν να στείλουν τις δικές τους ιδέες. Για αυτή την εβδομάδα, μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 1700 συνδεδεμένοι τηλεθεατές έχουν γράψει τις δικές τους και κάποιες από αυτές θα τεθούν στο επεισόδιο!

Στις ερωτήσεις του «Η Ελλάδα ψηφίζει» δεν μπορεί να υπάρξει λάθος απάντηση! Υπάρχει μόνο η απάντηση που νιώθεις να βρίσκεται πιο κοντά σε εσένα και τη δίνεις μέσα από την εφαρμογή του παιχνιδιού την οποία κατεβάζεις μπαίνοντας στο ielladapsifizei.gr μέσω Appstore ή Playstore. Περισσότεροι από 90.000 έχουν μπει ήδη στο παιχνίδι, εσύ τι περιμένεις;

Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

#ielladapsifizei

Πηγή: skai.gr

