LIVE YOU, η καινούργια, καθημερινή εκπομπή με τον Άρη Πορτοσάλτε και την Μαρία Αναστασοπούλου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Πρωταγωνιστές της εκπομπής οι πολίτες, με τις καταγγελίες, τις ιδέες και τις προτάσεις τους.

Ό,τι συμβαίνει την στιγμή που συμβαίνει, ό,τι προβληματίζει την κοινωνία, είναι LIVE YOU και είναι στον ΣΚΑΪ.

Με ρεπορτάζ, έρευνες και συνεντεύξεις, το LIVE YOU θα συνομιλεί ζωντανά με τους τηλεθεατές, θα αναζητά καθημερινά λύσεις και απαντήσεις, θα ρίχνει φως σε σοβαρά θέματα που καίνε, θα είναι η φωνή όσων πρέπει να ακουστούν.

Από τον Σεπτέμβριο, όλες οι εξελίξεις, στο LIVE YOU καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Άρη Πορτοσάλτε και τη Μαρία Αναστασοπούλου.

Δείτε το trailer:





Πηγή: skai.gr

