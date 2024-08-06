Λογαριασμός
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το δώρο του «πεθερού» που δεν βγάζει από πάνω της

Της το πήρε ο πατέρας του Χρήστου Μάστορα ως δώρο

Είναι και trend αυτό καλοκαίρι, την έχει βολέψει είναι και από...χέρι. Ε, λογικό είναι η Γαρυφαλλιά Καληφώνη να βρίσκει τρόπους για να το φοράει συνέχεια.

Ο λόγος για ένα εντυπωσιακό μεταξωτό μαντήλι που αυτή τη φορά η influencer και επιχειρηματίας σύντροφος του Χρήστου Μάστορα φόρεσε στα μαλλιά της γράφοντας πως είναι η τέλεια λύση αν έχεις άλουστα μαλλιά. 

Γαρηφαλιά Καληφώνη WomenOnly
