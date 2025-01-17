Λογαριασμός
Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Για 2η μέρα, ζωντανά από τη Ρόδο - Σήμερα στις 14.45, στον ΣΚΑΪ - Trailer

Όπου Υπάρχει Ελλάδα, με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή, για 2η μέρα, ζωντανά από τη Ρόδο, σήμερα στις 14.45 στον ΣΚΑΪ

Όπου Υπάρχει Ελλάδα, Ρόδος, Σύμη

Η Ρόδος μας κρατά κοντά της και σήμερα στις 14.45, για 2η μέρα, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από το πανέμορφο νησί των Δωδεκανήσων.

Δείτε το trailer:

Αντλούμε δύναμη από το σθένος του Νίκου Κοντού, που ένα ατύχημα τον καθήλωσε σε αναπηρικό αμαξίδιο, όμως η θέλησή του τον οδήγησε σε μετάλλια στην κολύμβηση αλλά και τους Παραολυμπιακούς του Παρισιού. Μαζί με τη σύζυγό του Ανθή γεμίζουν την ψυχή μας με δύναμη αλλά και τρυφερότητα.

Συμη

Στη γειτονική Χάλκη, συναντάμε έναν ιερέα που μεταμορφώνεται… σε πρωτομάστορα οικοδομής και τρώμε ζυμαρικά στο Παλιό Χωριό του νησιού.

Τέλος, στη Σύμη περπατάμε… Γιαλό γιαλό για να γνωρίσουμε τους όμορφους ανθρώπους της.

Συμη

Συμη

Πηγή: skai.gr

TAGS: Όπου υπάρχει Ελλάδα Ρόδος Σύμη
