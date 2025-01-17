Η Ρόδος μας κρατά κοντά της και σήμερα στις 14.45, για 2η μέρα, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από το πανέμορφο νησί των Δωδεκανήσων.

Δείτε το trailer:

Αντλούμε δύναμη από το σθένος του Νίκου Κοντού, που ένα ατύχημα τον καθήλωσε σε αναπηρικό αμαξίδιο, όμως η θέλησή του τον οδήγησε σε μετάλλια στην κολύμβηση αλλά και τους Παραολυμπιακούς του Παρισιού. Μαζί με τη σύζυγό του Ανθή γεμίζουν την ψυχή μας με δύναμη αλλά και τρυφερότητα.

Στη γειτονική Χάλκη, συναντάμε έναν ιερέα που μεταμορφώνεται… σε πρωτομάστορα οικοδομής και τρώμε ζυμαρικά στο Παλιό Χωριό του νησιού.

Τέλος, στη Σύμη περπατάμε… Γιαλό γιαλό για να γνωρίσουμε τους όμορφους ανθρώπους της.

