Light: Είμαι χαρούμενος που θα γίνω πατέρας - Ζήτησα συγγνώμη για το τραγούδι μου

Ο προσβλητικός στίχος του για τα ΑΜΕΑ τον έφερε σε δεινή θέση με τον κόσμο να ξεσηκώνεται εναντίον του. Ο Light ζήτησε συγγνώμη και άλλαξε τον επίμαχο στίχο και πλέον το έχει αφήσει πίσω του. Περιμένοντας το πρώτο του παιδί, που θα είναι αγόρι και προετοιμάζοντας τον γάμο του μίλησε στις κάμερες για όλα.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, η αλήθεια είναι ότι ήθελα λίγο περισσότερο αγοράκι αλλά μακάρι το επόμενο να είναι κοριτσάκι…» είπε ο Light αρχικά δεχόμενος ευχές για το μωρό που έρχεται.

-Θα δούμε παραδοσιακό γάμο;

«Αυτά θα τα επιλεξει η γυναίκα μου. Εγώ ε ίμαι εδώ για να εξυπηρετώ…»

-Ήταν η πατρότητα κάτι που σκεφτόσουν;

«Ναι και είμαι και just σε χρόνους.. Είχα πει στα 30 θέλω να κάνω το πρώτο παιδί και είμαι εκεί.. Μην το ματιάσω, όλα πάνε καλά»

-Το προηγούμενο διάστημα σχολιάστηκες πολύ και αρνητικά και ζήτησες συγγνώμη για το τραγούδι σου που ήταν πολύ προσβλητικό για τα άτομα με ειδικές ανάγκες…

«Ναι, χρησιμοποίησα μια λέξη που χρησιμοποιούμε δυστυχώς στην καθημερινότητά μας χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι πληγώνουμε μια μερίδα συνανθρώπων μας. Όταν συνειδητοποίησα τη ζημιά που είχα κάνει ζήτησα συγγνώμη, άλλαξα τον στίχο. Όλοι κάνουμε σε αυτή τη ζωή λάθη, το θέμα είναι πώς επιλέγεις να κινηθείς μετά από αυτό»

-Σε στενοχώρησαν τα σχόλια που δέχτηκες;

«Θεωρώ ότι υπάρχει μια τάση κανιβαλισμού σε αυτή τη χώρα και όλοι από τον καναπέ τους είναι οι άριστοι που δεν έχουν κάνει ποτέ κανένα λάθος.. Κάποιες μητέρες που μου έστειλαν μήνυμα, εκεί ναι, το ένιωσα και ζήτησα και προσωπικά συγγνώμη.

Τώρα ο κάθε πικραμένος πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ που γράφει να πάθει καρκίνο η μάνα σου, να σου πεθάνει το παιδί… είναι στον γενικό εκνευρισμό που έχουν οι άννθρωποι να βρούμε κάποιον να σταυρώσουμε. Έτυχε να είμαι εγώ εκείνη τη στιγμή και σε ένα μήνα να είναι κάποιος άλλος».

