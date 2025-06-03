Sean «Diddy» Combs: Είχε περάσει από οντισιόν για τον ρόλο του Τζέιμς Μπράουν στην ταινία «Get on Up»

Ο Σον «Diddy» Κομπς πέρασε από ακρόαση για να υποδυθεί τον Τζέιμς Μπράουν στη βιογραφική ταινία της Universal το 2014 «Get on Up» όπως αποκαλύφθηκε στη δίκη του μεγιστάνα της χιπ χοπ για παράνομη διακίνηση ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, εκβιασμό και σεξουαλική καοποίηση.

Τον ρόλο τελικά πήρε ο αείμνηστος Τσάντγουικ Μπόουζμαν. Το ενδιαφέρον του «Diddy» για τον ρόλο αποκαλύφθηκε κατά την αντεξέταση της «Mia», πρώην βοηθού του, που τον κατηγορεί για βιασμό και σεξουαλική επίθεση και καταθέτει στη δίκη με ψευδώνυμο.

Διάφορα μηνύματα μεταξύ της Mia και του κατηγορούμενου παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο ως αποδεικτικά στοιχεία. Σε ένα μήνυμα του Αυγούστου 2020, όταν πέθανε ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν η Mia θύμισε στον Diddy ότι «πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο» του Τζέιμς Μπράουν. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι είχε αντίγραφο του βίντεο από την οντισιόν του και τον ρωτούσε αν ήθελε να το στείλει. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, η οντισιόν δεν ήταν απλώς μια απλή μαγνητοσκόπηση, ήταν μια ολοκληρωμένη «παραγωγή» που χρειάστηκε μια εβδομάδα για να ολοκληρωθεί.

Καθ' όλη τη διάρκεια των οκτώ ετών που εργαζόταν για τον Κομπς, η Mia υποστήριξε ότι δεχόταν βία και σεξουαλική επίθεση. Είπε ότι δεν ήθελε να πει σε κανέναν για τον φερόμενο βιασμό και «ήθελε να τον πάρει μαζί της όταν πεθάνει», προσθέτοντας ότι είχε υποστεί «πλύση εγκεφάλου» από τον Κομπς και «επιζητούσε συνεχώς την έγκρισή του» ακόμη και αφού σταμάτησε να εργάζεται γι' αυτόν.

