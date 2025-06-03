Επόμενος προορισμός για το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» είναι η Τήνος. Σήμερα, Τρίτη 3 Ιουνίου στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής στήνουν το στούντιό τους στο νησί της Μεγαλόχαρης, των μεγάλων καλλιτεχνών, γλυπτών και ζωγράφων, της αξεπέραστης γαστρονομίας και της κυκλαδίτικης ομορφιάς.

Ο Ιβάν είναι ο μικρότερος κάτοικος της Καρδιανής στην Τήνο και φυσικά η μασκότ της. Οι γονείς του επέλεξαν να εγκατασταθούν στο χωριό των 30 κατοίκων, εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα να εργάζονται εξ αποστάσεως και κάθε μέρα νιώθουν όλο και πιο δικαιωμένοι. Όλη η κοινότητα γίνεται ένα και αγκαλιάζει τους νέους κατοίκους.

Ανακαλύπτουμε το χωριό Αγάπη της Τήνου αλλά και μια συγκινητική ιστορία αγάπης. Εκεί, ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων έστησε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση και υποδέχεται τους ανθρώπους με αγάπη που δίνει φτερά.

Ο Φαβιανός Ρουγγέρης είναι καλλιεργητής άγριας αγκινάρας στην Τήνο και βραβευμένος από το περιοδικό «Γαστρονόμος» της Καθημερινής. Ο αγώνας του είναι δύσκολος αλλά η αφοσίωση στο προϊόν του τον αποζημιώνει.

Εμβληματικές είναι οι ξερολιθιές της Τήνου, που χάρη σε αυτές οι άνθρωποι έζησαν ασφαλείς για χρόνια και εξασφάλισαν νερό. Η ομάδα «Αμπασάδα» διδάσκει την κατασκευή της ξερολιθιάς σε νέους ανθρώπους, ταξιδεύοντας τη σπουδαία αυτή τέχνη στο μέλλον. Συνέργειες με εικαστικούς δίνουν στην ταπεινή ξερολιθιά μια άλλη διάσταση.

Στη μαρμαρογλυπτική, όλες οι αισθήσεις δουλεύουν και στο εργαστήριο σμιλεύονται όχι μόνο το μάρμαρο αλλά και η ψυχή. Στο Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με το υλικό που ανέδειξε το νησί και μαθαίνουν να το δουλεύουν μέχρι να πάρει τη μορφή που θα το κάνει ξανά ατίθασο και ζωντανό.

