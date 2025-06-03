Βig Brother: O Γιάννης Λορένζο Κύρτσης μιλάει στο skai.gr για τη ζωή στο σπίτι, τις φιλίες, τις εντάσεις και… τις μπριζόλες

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Ο Γιάννης Λορένζο Κύρτσης, ο συγκάτοικος με την απαράμιλλη ψυχραιμία, ήταν εκείνος που αποχώρησε από το Big Brother την Κυριακή 1 Ιουνίου.

Η αποχώρηση του Γιάννη άλλαξε για μία ακόμη φορά τις ισορροπίες μέσα στο σπίτι, καθώς ήταν από τους παίκτες που δεν δημιουργούσε εντάσεις, αλλά η παρουσία του επηρέαζε τη δυναμική της ομάδας. Ποιοι, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν οι λόγοι που οδήγησαν τους συγκατοίκους του να τον ψηφίσουν για αποχώρηση; Πώς είναι η σχέση του με τον Χρήστο Τεντόπουλο;

Και φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να μην τον ρωτήσουμε για το… περίφημο επεισόδιο με τις μπριζόλες που προκάλεσε ένταση στο σπίτι αλλά και για το μυστικό του για τις πιο γευστικές μπριζόλες που έφτιαχνε.

Στο 6ο live του Big Brother, ο Πέτρος Λαγούτης καλωσόρισε κοινό και τηλεθεατές με τη γνωστή του ενέργεια, ενώ στο πλατό βρέθηκε καλεσμένη η Σοφία Δανέζη.

Η τραγουδίστρια μίλησε για τη δική της εμπειρία στο παιχνίδι, μοιράστηκε σκέψεις και συναισθήματα για την παραμονή της στο σπίτι του Big Brother και δεν δίστασε να δώσει τη δική της συμβουλή στους φετινούς συγκατοίκους. Τι αποκάλυψε αποκλειστικά στο skai.gr.

