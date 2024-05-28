Survivor: Δεν υπάρχουν περιθώρια για ήττες - Δείτε το trailer

Η χθεσινή ήττα των Μπλε ανέδειξε ως δεύτερο υποψήφιο μονομάχο στον Σταμάτη Ταλαδιανό.

Το ενδιαφέρον ωστόσο της Κόκκινης ομάδας φαίνεται να έχει στραφεί εξολοκλήρου στον Φάνη τον οποίο εχθές κατηγόρησαν για κλεψιά ενώ του χρεώνουν επίσης εγωιστική, ειρωνική και εριστική συμπεριφορά. Ο ίδιος βλέπει στο πρόσωπο της Κατερίνας τη «βασίλισσα» της Κόκκινης ομάδας που ό,τι λέει το ακολουθούν οι υπόλοιποι.

Δείτε το trailer:

Απόψε, οι δύο ομάδες μπαίνουν στο στίβο μάχης για τη διεκδίκηση της τρίτης και τελευταίας ασυλίας για την εβδομάδα. Με τα περιθώρια επιλογών να έχουν στενέψει για τους Μπλε και τους Κόκκινους κανείς δεν θέλει να χάσει!

Την ώρα του αγωνίσματος οι τόνοι ανάμεσα στον Φάνη και στον Γιώργο Γκιουλέκα ανεβαίνουν, με τους υπόλοιπους Survivors να παρεμβαίνουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Τι ειπώθηκε μεταξύ τους και πυροδότησε τη νέα σύγκρουση;

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece



Πηγή: skai.gr

