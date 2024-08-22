Λαμπροπούλου- Λάλος: Η πρώτη τους κοινή φωτογράφηση και συνέντευξη

Ειδικά μετά την ανακοίνωση των διαζυγίων τους και τις φήμες που τους θέλουν μαζί στη ζωή. Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος, η Βασιλική και ο Μαθιός του Σασμού, φωτογραφήθηκαν μαζί και μίλησαν στο περιοδικό OK! που κυκλοφορεί. Αλήθεια τι έχουν να πουν οι ίδιοι για όλα αυτά που γράφονται και ακούγονται για αυτούς;

Αρχικά, η Μαριλίτα Λαμπροπούλου επισήμανε ότι: «Αυτό που με ενοχλεί στη χυδαιότητα είναι ότι συμβαίνει από μόνη, χωρίς να την έχεις προκαλέσει. Το να βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν και σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο με στεναχωρεί για το τι κρύβει η κοινωνία μας».

Ο Δημήτρης Λάλος πάλι, ανέφερε: «Δεν μπορώ να ασχοληθώ με όσους κρύβονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο με ένα ψευδώνυμο. Αν θέλει κάποιος επώνυμα να πει κάτι, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε».

Με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου να προσθέτει: «Εννοείται ότι οι απαντήσεις υπάρχουν, απλώς δεν πρόκειται να ανοίξουμε διάλογο με τον καθένα που λέει ό,τι του κατέβει».

-Ζήσατε έναν θυελλώδη τηλεοπτικό έρωτα. Είναι αυτή η περίπτωση που η ζωή μιμείται την τέχνη;

«Πιστεύω ότι η τέχνη δεν μπορεί ούτε καν να φανταστεί τι μπορεί να σου φέρει η ζωή» απάντησε ο Δημήτρης Λάλος

Άραγε θα ερχόταν αυτή η εξέλιξη αν δεν προϋπήρχε το τηλεοπτικό παρελθόν τους ρώτησαν

«Αυτό είναι συμπτωματικό, δεν προκάλεσε το ένα το άλλο. Δεν έχει να κάνει με ό,τι συνέβαινε στους τηλεοπτικούς μας χαρακτήρες. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι η επαφή μας εκτός σκηνής» απάντησε ο Δημήτρης Λάλος.

Ενώ η Μαριλίτα Λαμπροπούλου τόνισε: «Όχι, μας αρέσει και να παίζουμε μαζί. Όμως είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Δημήτρης».

«Και επειδή ακριβώς μας αρέσει να παίζουμε μαζί, ετοιμάζουμε κάτι ωραίο θεατρικά για το φθινόπωρο» ολοκλήρωσε εκείνος

