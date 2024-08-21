Κωνσταντίνος Χριστοφόρου: «Η Δέσποινα Βανδή δεν έπεσε στην παγίδα. Έκανε το αυτονόητο στη Σμύρνη»

Υπέρ της Δέσποινας Βανδή ξεκάθαρα για την απόφασή της να ακυρώσει την εμφάνισή της στη Σμύρνη πριν λίγο καιρό λόγω ενός Banner με τον Κεμάλ Ατατούρκ τοποθετήθηκε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.

Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Summer's Cool» και αρχικά, αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Χρήστο Δάντη αλλά και τις φήμες που τον θέλουν να παντρεύεται με την Ασημίνα Χατζηανδρέου.

«Πάντα όταν δουλεύεις με τον Χρήστο Δάντη είσαι ενθουσιασμένος, γιατί δουλεύεις με έναν από τους καλύτερους τραγουδιστές που γέννησε η χώρα. Για να τσακωθείς με τον Χρήστο στη δουλειά, πρέπει να κάνεις μόνο πλάκα. Είναι πολύ κουλ. Πολύ ήρεμος άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά.

Αλήθεια έχει καλεστεί στον γάμο του Χρήστου Δάντη όταν αυτός γίνει;

«Δεν μου έχει δώσει προσκλητήριο ακόμα αλλά λες να μην είμαι; Εκεί θα τσακωθούμε» απαντά και γελάει

Στη συνέχεια, μίλησε για τη σχέση του με συναδέλφους του αλλά και με τον Γιώργο Θεοφάνους για τον οποίο τόσα έχουν γραφτεί «Οι σχέσεις με τον Γιώργο Θεοφάνους είναι πάντα έντονες, γιατί είμαστε δυο άνθρωποι έντονοι, όμως υπάρχει αμοιβαίος θαυμασμός και σεβασμός», τόνισε.

Στο τέλος, μίλησε για την ακύρωση της συναυλίας της Δέσποινας Βανδή στην Τουρκία, που προκάλεσε αντιδράσεις.

«Η Δέσποινα Βανδή έκανε το αυτονόητο στη Σμύρνη, της βγάζουμε το καπέλο. Οι καλλιτέχνες δεν τα κάνουν όλα για τα λεφτά και για τη λάμψη και τη δόξα. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές στα εθνικά μας θέματα και στην προπαγάνδα πάνω από όλα, που δεν χωράνε στη μουσική. Η Δέσποινα Βανδή δεν έπεσε στην παγίδα, της βγάζω το καπέλο. Καλείσαι να είσαι τραγουδιστής, όχι μέρος μιας προπαγάνδας, πόσο μάλλον όταν γίνεται με αυτή την προσβολή».

