Survivor: Στο νοσοκομείο με πνευμονία η Χρύσα Χατζηγεωργίου

Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος όμως όπως λέει μια παροιμία. Ένα κρύωμα με βήχα που δεν πρόσεξε όπως θα έπρεπε ίσως κια λόγω των καλοκαιρινών της διακοπών οδήγησε την παίκτρια του φετινού Survivor, Χρύσα Χατζηγεωργίου στο νοσοκομείο και μάλιστα με πνευμονία.

Η ίδια δημοσιοποίησε την περιπέτεια που περνάει με τη υγεία της γράφοντας:

«Χάθηκα… Και αυτό γιατί φέτος το καλοκαίρι δεν μου έλειπε τίποτα άλλο από το να πάθω μια ωραιότατη πνευμονία!! Είναι πολύ δύσκολο το συναίσθημα να μην μπορείς να αναπνεύσεις και αδιανόητο το πόσο άγχος και ανασφάλεια σου προκαλεί. Πλέον είμαι καλά και βρίσκομαι επιτέλους σπίτι μου. Με ξεκούραση αλλά και τις κατάλληλες αγωγές ανυπομονώ σαν τρελή να τελειώσει όλο αυτό» και συνέχισε:

«Από την πρώτη κιόλας στιγμή έπρεπε να δώσω βάση στα συμπτώματα και να μην τα παραμελώ λέγοντας: “Εε εντάξει ένας βήχας είναι…”. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να μην το παίζετε γενναίοι παραπάνω από όσο θα έπρεπε», τόνισε και έκλεισε το μήνυμά της στα social media, με μια σειρά φωτογραφιών της μέσα από το νοσοκομείο.

