Οι «σκέψεις» της Κόνι Μεταξά ταξιδεύοντας για τα Κουφονήσια είναι όλα τα λεφτά

Και δε θα μείνει πολύ 1,5 μέρα. Δηλαδή σήμερα η Κόνι Μεταξά θα πάρει τον πλοίο της επιστροφής. Κι ευχόμαστε να έχει πάλι την ίδια έμπνευση που την έπιασε στη διαδρομή για να φτάσει στο νησί. Βλέπετε προφανώς βαριόταν λίγο και ο ύπνος δεν την έπιασε και έτσι αποφάσισε να μοιραστεί με πολλαπλά stories τις σκέψεις που έκανε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της.

Και πραγματικά ήταν όλα τα λεφτά. Αυτά που για ευνόητους λόγους δε θα μπορούσε να πει δυνατά μέσα στο γεμάτο κόσμο πλοίο τα έγραφε ένα ένα.

