Survivor: Το παιχνίδι των ερωτήσεων και τα... προκαταρκτικά που έφεραν γέλιο - Βίντεο

Ο Γιώργος Λιανός έκανε την ερώτηση «πόσα λεπτά είναι η ιδανική διάρκεια προκαταρκτικών σύμφωνα με τους άνδρες;» και οι επικές ατάκες έδιναν και έπαιρναν

«Αετοί» και «Τίγρεις» τα έδωσαν όλα χθες στον στίβο μάχης του Survivor, με τους πρώτους να είναι οι μεγάλοι νικητές των λαχταριστών επάθλων, επικρατώντας των αντιπάλων τους με 6-2.

Αφού πάλεψαν και εξαντλήθηκαν οι παίκτες των δύο ομάδων στο αγώνισμα, ήρθε η ώρα για στιγμές ξεγνοιασιάς και άφθονου γέλιου. Ακολούθησε δηλαδή το φοβερό παιχνίδι ερωτήσεων με τον Γιώργο Λιανό!

Εκεί έκανε μια απίθανη ερώτηση «τάραξε τα νερά»: αυτή ήταν «πόσα λεπτά είναι η ιδανική διάρκεια προκαταρκτικών σύμφωνα με τους άνδρες;».

Οι επικές ατάκες έδιναν και έπαιρναν αλλά την παράσταση έκλεψε η απάντηση του Άγγελου. Ο παίκτης των "Αετών" ανέφερε ότι η ιδανική διάρκεια προκαταρκτικών είναι 45 λεπτά και τόσο οι συνδιαγωνιζόμενοι του, όσο και ο παρουσιαστής του Survivor "πέθαναν" στα γέλια.

«Μετά από 45 λεπτά έχει φύγει το παιδί», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιανός, «εγώ έχω φάει κιόλας σε τόση ώρα», συμπλήρωσε η Μαρία.

Τελικά, η σωστή απάντηση ήταν 18, 10 λεπτά!

